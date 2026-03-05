تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بعد الحديث عن دخول مسلحين أكراد.. إيران تقصف "جماعات معادية" بكردستان العراق
Lebanon 24
05-03-2026
|
00:31
photos
أعلنت قوات
الحرس الثوري الإيراني
، أنها استهدفت ما وصفته بـ"جماعات معادية" في
إقليم كردستان
العراق
.
وقال
الحرس الثوري
الإيراني
إنه تم تدمير مواقع الجماعات المعادية في إقليم كردستان العراق بإطلاق 30 طائرة مسيرة، بحسب وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.
كما أكدت مجموعتان كرديتان تحدثت إليهما شبكة CNN وقوع الهجمات.
وقال
الحزب الديمقراطي
الكردي
الإيراني إنه تعرض لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، مما تسبب في إصابة طفيفة.
بدورها، أكدت وكالة فارس
الإيرانية
للأنباء فجر الخميس، احتراق مقار أحزاب انفصالية في
السليمانية
بإقليم كردستان العراق إثر تعرضها للقصف.
مواضيع ذات صلة
رويترز: قوات الأمن الإيرانية توقف معارضين أكرادا مسلحين في أثناء محاولتهم دخول إيران من العراق
Lebanon 24
رويترز: قوات الأمن الإيرانية توقف معارضين أكرادا مسلحين في أثناء محاولتهم دخول إيران من العراق
05/03/2026 10:24:48
05/03/2026 10:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عقب الحديث عن دخول مسلحين أكراد إيران .. هذا ما قاله لاريجاني
Lebanon 24
عقب الحديث عن دخول مسلحين أكراد إيران .. هذا ما قاله لاريجاني
05/03/2026 10:24:48
05/03/2026 10:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أميركي: ندعم مسلحون أكراد للسيطرة على منطقة محددة داخل إيران
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أميركي: ندعم مسلحون أكراد للسيطرة على منطقة محددة داخل إيران
05/03/2026 10:24:48
05/03/2026 10:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مصادر: ترامب يحاول إقناع قيادات كردية عراقية بالسماح للأكراد الإيرانيين بدخول إيران
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مصادر: ترامب يحاول إقناع قيادات كردية عراقية بالسماح للأكراد الإيرانيين بدخول إيران
05/03/2026 10:24:48
05/03/2026 10:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني
الحزب الديمقراطي
إقليم كردستان
الحرس الثوري
السليمانية
الديمقراطي
الإيرانية
السليمان
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤول أميركي يؤكد: ندعم مسلحين أكراداً للسيطرة على مناطق بإيران
Lebanon 24
مسؤول أميركي يؤكد: ندعم مسلحين أكراداً للسيطرة على مناطق بإيران
02:40 | 2026-03-05
05/03/2026 02:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إغراق الفرقاطة الإيرانية قبالة سريلانكا.. عراقجي: واشنطن "ستندم"
Lebanon 24
بعد إغراق الفرقاطة الإيرانية قبالة سريلانكا.. عراقجي: واشنطن "ستندم"
02:36 | 2026-03-05
05/03/2026 02:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإيراني: لم نطلق أي صواريخ باتجاه تركيا
Lebanon 24
الجيش الإيراني: لم نطلق أي صواريخ باتجاه تركيا
02:30 | 2026-03-05
05/03/2026 02:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كاجراء احترازي.. أستراليا تنشر "قدرات عسكرية" في الشرق الأوسط
Lebanon 24
كاجراء احترازي.. أستراليا تنشر "قدرات عسكرية" في الشرق الأوسط
01:29 | 2026-03-05
05/03/2026 01:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الغارات الاسرائيلية مستمرة على ايران.. والحرس الثوري يطلق موجة من الهجمات على إسرائيل
Lebanon 24
الغارات الاسرائيلية مستمرة على ايران.. والحرس الثوري يطلق موجة من الهجمات على إسرائيل
01:21 | 2026-03-05
05/03/2026 01:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
