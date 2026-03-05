بعد الحديث عن دخول مسلحين أكراد.. إيران تقصف "جماعات معادية" بكردستان العراق

أعلنت قوات ، أنها استهدفت ما وصفته بـ"جماعات معادية" في .

وقال إنه تم تدمير مواقع الجماعات المعادية في إقليم كردستان العراق بإطلاق 30 طائرة مسيرة، بحسب وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.



كما أكدت مجموعتان كرديتان تحدثت إليهما شبكة CNN وقوع الهجمات.



وقال الإيراني إنه تعرض لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، مما تسبب في إصابة طفيفة.



بدورها، أكدت وكالة فارس للأنباء فجر الخميس، احتراق مقار أحزاب انفصالية في بإقليم كردستان العراق إثر تعرضها للقصف.