عربي-دولي

بعد 6 ايام من الحرب.. الناتو: ندعم الحرب على ايران

Lebanon 24
05-03-2026 | 01:01
بعد 6 ايام من الحرب.. الناتو: ندعم الحرب على ايران
أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) دعمه للهجوم العسكري على إيران، حسبما قال أمينه العام مارك روته لموقع "نيوزماكس" الإخباري الأميركي، مساء الأربعاء.


وأكد روته أن هناك "دعما واسعا" بين أعضاء الحلف لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تستهدف القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، حتى مع توجيه بعض القادة الأوروبيين انتقادات علنية للعملية.

وقال: "الناتو ليس مشاركا في العملية، لكن من الواضح أن الحلفاء يدعمون على نطاق واسع ما يفعله ترامب، كما أنهم يُمكّنون الولايات المتحدة من القيام بما تقوم به حاليا في المنطقة، وهو القضاء على القدرات النووية الإيرانية، وبالطبع، القدرات الصاروخية".
وأضاف روته أن الحلفاء الأوروبيين "لديهم مخاوف أمنية بالغة بشأن طهران"، مشيرا إلى "التهديدات ومحاولات الاغتيال المرتبطة بالنظام الإيراني".

وقال: "هنا في أوروبا، ندرك تأثير إيران وتأثيرها السلبي المحتمل. انظروا إلى محاولات الاغتيال في العديد من دول الناتو هنا في أوروبا، وإلى الجالية الإيرانية في الخارج. حتى بلدي (هولندا) يتعرض لتهديد مستمر من النظام في طهران".
مواضيع ذات صلة
الجيش الأميركي يعلن مقتل 6 من عناصره في الحرب مع إيران
أمين عام الناتو: الحلف ليس متورطا في حرب إيران لكنه يدعم العمليات الأميركية
أمين عام الناتو: على الغرب دعم أوكرانيا يوميا حتى توقف الحرب
عنف داخل جلسة مجلس الشيوخ بعد الاحتجاج على الحرب ضد إيران
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأوروبيين

الإيرانية

الإيراني

الأوروبي

دونالد

أوروبا

