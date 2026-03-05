بعد 6 ايام من الحرب.. الناتو: ندعم الحرب على ايران

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) دعمه للهجوم العسكري على ، حسبما قال أمينه العام مارك روته لموقع "نيوزماكس" الإخباري الأميركي، مساء الأربعاء.





وأكد روته أن هناك "دعما واسعا" بين أعضاء الحلف لحملة الرئيس الأميركي التي تستهدف القدرات النووية والصاروخية ، حتى مع توجيه بعض انتقادات علنية للعملية.



وقال: "الناتو ليس مشاركا في العملية، لكن من الواضح أن الحلفاء يدعمون على نطاق واسع ما يفعله ، كما أنهم يُمكّنون من القيام بما تقوم به حاليا في المنطقة، وهو على القدرات النووية الإيرانية، وبالطبع، القدرات الصاروخية".

وأضاف روته أن الحلفاء الأوروبيين "لديهم مخاوف أمنية بالغة بشأن طهران"، مشيرا إلى "التهديدات ومحاولات الاغتيال المرتبطة بالنظام ".



وقال: "هنا في ، ندرك تأثير إيران وتأثيرها السلبي المحتمل. انظروا إلى محاولات الاغتيال في العديد من دول الناتو هنا في أوروبا، وإلى الجالية الإيرانية في الخارج. حتى بلدي (هولندا) يتعرض لتهديد مستمر من النظام في طهران".