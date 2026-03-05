تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من بين 6 قتلوا في هجوم على الكويت.. البنتاغون يكشف هوية جنديين جديدين

Lebanon 24
05-03-2026 | 01:17
A-
A+
من بين 6 قتلوا في هجوم على الكويت.. البنتاغون يكشف هوية جنديين جديدين
من بين 6 قتلوا في هجوم على الكويت.. البنتاغون يكشف هوية جنديين جديدين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، يوم الأربعاء، عن اسمي جنديين آخرين من بين 6 جنود أميركيين قتلوا في هجوم على الكويت، وهما من ولايتي كاليفورنيا وأيوا.


وتم تحديد هويتهما على أنهما الرقيب روبرت مارزان، البالغ من العمر 54 عاما، من ساكرامنتو ، والرائد جيفري أوبراين، ويبلغ من العمر 45 عاما، من إنديانولا في أيوا.
وقال البنتاغون إن مارزان كان في موقع الحادث عندما ضربت طائرة مسيرة مركز القيادة في الكويت، ويُعتقد أنه "الشخص الذي توفي في مكان الحادث"، وفق البيان.

وسيؤكد الفاحص الطبي الهوية رسميا، حسبما أفاد البنتاغون.

وكانت الوزارة كشفت في وقت سابق عن هوية الجنود الأربعة الآخرين الذي قتلوا في الهجوم.

وحذرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من سقوط مزيد من القتلى والجرحى الأميركيين مع احتدام الصراع.

وقال الجيش، أول أمس الثلاثاء، إن الجنود الأربعة قتلوا يوم الأحد عندما اصطدمت طائرة مسيرة بمنشأة عسكرية أميركية في ميناء الشعيبة بالكويت.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور.. البنتاغون يحدد هويات 4 جنود قُتلوا في حرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس وزراء أوكرانيا: هجوم روسي على أحد موانئ منطقة أوديسا يقتل شخصا ويصيب 6 آخرين
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية: مقتل جندي ومدني في هجوم لمسلحين مجهولين في ريف الرقة الشمالي
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أميركي: البنتاغون يُجهّز 1500 جندي لنشرهم في مينيسوتا
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

الأميركيين

يوم الأحد

دونالد

الكويت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-03-05
Lebanon24
05:20 | 2026-03-05
Lebanon24
05:11 | 2026-03-05
Lebanon24
04:30 | 2026-03-05
Lebanon24
04:20 | 2026-03-05
Lebanon24
04:04 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24