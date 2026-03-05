من بين 6 قتلوا في هجوم على الكويت.. البنتاغون يكشف هوية جنديين جديدين

أعلنت وزارة الحرب الأميركية " "، يوم الأربعاء، عن اسمي جنديين آخرين من بين 6 جنود أميركيين قتلوا في هجوم على ، وهما من ولايتي كاليفورنيا وأيوا.





وتم تحديد هويتهما على أنهما الرقيب روبرت مارزان، البالغ من العمر 54 عاما، من ساكرامنتو ، والرائد جيفري أوبراين، ويبلغ من العمر 45 عاما، من إنديانولا في أيوا.

وقال البنتاغون إن مارزان كان في موقع الحادث عندما ضربت طائرة مسيرة مركز القيادة في الكويت، ويُعتقد أنه "الشخص الذي توفي في مكان الحادث"، وفق البيان.



وسيؤكد الفاحص الطبي الهوية رسميا، حسبما أفاد البنتاغون.



وكانت الوزارة كشفت في وقت سابق عن هوية الجنود الأربعة الآخرين الذي قتلوا في الهجوم.



وحذرت الأميركي من سقوط مزيد من القتلى والجرحى مع احتدام الصراع.



وقال الجيش، أول أمس الثلاثاء، إن الجنود الأربعة قتلوا عندما اصطدمت طائرة مسيرة بمنشأة عسكرية أميركية في ميناء الشعيبة بالكويت.