تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مخزون إيران من الصواريخ لا يزال تحت الأرض.. تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
05-03-2026 | 03:57
A-
A+
مخزون إيران من الصواريخ لا يزال تحت الأرض.. تقرير يكشف التفاصيل
مخزون إيران من الصواريخ لا يزال تحت الأرض.. تقرير يكشف التفاصيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواصل القيادة المركزية الأميركية جهودها للقضاء على قدرات النظام الإيراني في إطلاق الصواريخ المتنقلة. وأكدت القيادة أنها تتابع وتكتشف هذه المنصات وتدمرها بدقة.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "وول ستريت" جورنال أن مخزون إيران من الصواريخ ما زال مخزنا في قواعد ومنشآت تحت الأرض، في مواقع تقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل على دراية بها.
وأوضحت الصحيفة، أن الطائرات الأميركية والإسرائيلية، إضافة إلى طائرات المراقبة، تحلق فوق تلك القواعد وتستهدف منصات إطلاق الصواريخ فور خروجها من الأنفاق لإطلاق النار.

وبحسب تقرير الصحيفة، تركز واشنطن ضرباتها على قواعد الصواريخ في جنوب إيران، بينما يركز سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق شمال وغرب البلاد.

وعن مسؤول إيراني نقلت الصحيفة قوله، إن طهران قادرة على استبدال منصات الصواريخ المدمرة بسرعة، رغم أن ما يُعرف بـ"مدن الصواريخ" تحت الأرض بات يمثل نقطة ضعف.

ونفذت مقاتلات إسرائيلية هجوما على منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في منطقة قم بإيران، ما أسفر عن تدمير هذه المنصة التي كانت مُجهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل.
كما دمر الجيش الإسرائيلي منظومة دفاعية في أصفهان قال إنها كانت تستهدف طائراته.

وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن مجموعة حاملة الطائرات جيرالد فورد، تواصل تنفيذ عمليات ضد إيران على مدار الساعة من البحر المتوسط.

وأضافت القيادة أن وجود مجموعة حاملة طائرات أميركية أخرى في الشرق الأوسط، يعني أن القوات الأميركية تمارس ضغطا عسكريا على إيران من البحر.

أما الحرس الثوري الإيراني، فأعلن إطلاق الموجة الـ19 من الهجمات بالصواريخ والمسيّرات، مستهدفا إسرائيل وقواعد تابعة للولايات المتحدة في المنطقة، وفق بيان رسمي.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الضربات طالت أيضا مقرات لجماعات كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الولايات المتحدة استهدفت فرقاطة إيرانية في المياه الدولية من دون تحذير مسبق.

وأوضح أن الفرقاطة كانت تستضيفها البحرية التابعة للهند وعلى متنها نحو 130 بحارا، مضيفا أن واشنطن ستندم بشدة على هذا الهجوم.

وأشار عراقجي إلى أن غواصة أميركية قصفت السفينة قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا، على بعد آلاف الأميال من منطقة الخليج.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال: مخزون صواريخ إيران لا يزال تحت الأرض بمواقع معروفة لأميركا وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 12:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات الأميركية: إيران لديها أكبر مخزون من الصواريخ الباليستية بالمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 12:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو طالب بتسيلم مخزون إيران من اليورانيوم ووقف التخصيب وبرنامج الصواريخ الباليستية للاتفاق
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 12:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري: مخزون إيران من الصواريخ زاد منذ حزيران الماضي
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 12:48:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

الحرس الثوري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إيران على

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-03-05
Lebanon24
05:20 | 2026-03-05
Lebanon24
05:11 | 2026-03-05
Lebanon24
04:30 | 2026-03-05
Lebanon24
04:20 | 2026-03-05
Lebanon24
04:04 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24