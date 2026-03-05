مخزون إيران من الصواريخ لا يزال تحت الأرض.. تقرير يكشف التفاصيل

تواصل القيادة المركزية الأميركية جهودها للقضاء على قدرات النظام في إطلاق الصواريخ المتنقلة. وأكدت القيادة أنها تتابع وتكتشف هذه المنصات وتدمرها بدقة.



وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "وول ستريت" جورنال أن مخزون من الصواريخ ما زال مخزنا في قواعد ومنشآت تحت الأرض، في مواقع تقول إن وإسرائيل على دراية بها.

وأوضحت الصحيفة، أن الطائرات الأميركية والإسرائيلية، إضافة إلى طائرات المراقبة، تحلق فوق تلك القواعد وتستهدف منصات إطلاق الصواريخ فور خروجها من الأنفاق لإطلاق النار.



وبحسب تقرير الصحيفة، تركز ضرباتها على قواعد الصواريخ في جنوب إيران، بينما يركز سلاح الجو على مناطق شمال وغرب البلاد.



وعن مسؤول إيراني نقلت الصحيفة قوله، إن قادرة على استبدال منصات الصواريخ المدمرة بسرعة، رغم أن ما يُعرف بـ"مدن الصواريخ" تحت الأرض بات يمثل نقطة ضعف.



ونفذت مقاتلات إسرائيلية هجوما على منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في منطقة قم بإيران، ما أسفر عن تدمير هذه المنصة التي كانت مُجهزة للإطلاق باتجاه .

كما دمر الجيش الإسرائيلي منظومة دفاعية في أصفهان قال إنها كانت تستهدف طائراته.



وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أن مجموعة حاملة الطائرات جيرالد فورد، تواصل تنفيذ عمليات ضد مدار الساعة من البحر المتوسط.



وأضافت القيادة أن وجود مجموعة حاملة طائرات أميركية أخرى في ، يعني أن القوات الأميركية تمارس ضغطا عسكريا على إيران من البحر.



أما الإيراني، فأعلن إطلاق الموجة الـ19 من الهجمات بالصواريخ والمسيّرات، مستهدفا إسرائيل وقواعد تابعة للولايات المتحدة في المنطقة، وفق بيان رسمي.



وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الضربات طالت أيضا مقرات لجماعات كردية إيرانية في إقليم كردستان .



في المقابل، قال الإيراني عباس عراقجي، إن الولايات المتحدة استهدفت فرقاطة إيرانية في المياه الدولية من دون تحذير مسبق.



وأوضح أن الفرقاطة كانت تستضيفها البحرية التابعة للهند وعلى متنها نحو 130 بحارا، مضيفا أن واشنطن ستندم بشدة على هذا الهجوم.



وأشار عراقجي إلى أن غواصة أميركية قصفت السفينة قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا، على بعد آلاف الأميال من منطقة .