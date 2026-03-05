كاتس: هيغيث أكد دعم واشنطن القوي لإسرائيل

أكد ، اليوم الخميس، أن نظيره الأميركي أكد له دعم القوي للهجوم المشترك ضد وحثه على مواصلته "حتى النهاية".



وبحسب بيان ، فإن وزير الدفاع الأميركي قال له في محادثة جرت ليلاً "استمروا حتى النهاية، نحن معكم".



وأكد بيان لوزارة الدفاع أن كاتس عبر عن شكره لهيغسيث على المساعدة الأميركية الكبيرة في الدفاع عن الإسرائيليين ضد تهديد الصواريخ .

