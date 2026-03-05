تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الحرس الثوري: إغلاق مضيق هرمز أمام هذه السفن فقط
Lebanon 24
05-03-2026
|
04:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الحرس الثوري الإيراني
، الخميس، إغلاق مضيق هرمز أمام سفن أميركا وإسرائيل وأوروبا فقط.
وقال
الحرس الثوري
الإيراني
، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون
الإيرانية
الرسمية، إن مضيق هرمز مغلق أمام سفن
الولايات المتحدة
وإسرائيل وأوروبا وحلفائها الغربيين فقط، محذراً من أنه في حال رصد سفن تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا "وحلفائها.. فسيتم استهدافها حتماً".
يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام رسمية، الخميس، عن الحرس الثوري الإيراني القول إنه استهدف ناقلة نفط أميركية في شمال
الخليج
، وإن السفينة مشتعلة حالياً.
وكانت غواصة أميركية قد قصفت فرقاطة إيرانية قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا على بعد آلاف الأميال من منطقة الخليج.
وفي وقت سابق
من اليوم
الخميس، اتهم
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي الولايات المتحدة بارتكاب "فظاعة" بإغراق الفرقاطة الإيرانية قبالة سريلانكا، محذّراً من أن
واشنطن
"ستندم بشدة" على هذا الهجوم غير المسبوق.
وقال على "إكس" إن "الولايات المتحدة ارتكبت فظاعة في البحر على بعد ألفي ميل عن شواطئ
إيران
. الفرقاطة دينا التي كانت تستضيفها البحرية الهندية وتقل حوالي 130 بحاراً، استُهدفت في المياه الدولية من دون سابق إنذار".
وأضاف "تذكروا كلماتي: ستندم الولايات المتحدة بشدة على هذه السابقة".
