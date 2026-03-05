الحرس الثوري: إغلاق مضيق هرمز أمام هذه السفن فقط

أعلن ، الخميس، إغلاق مضيق هرمز أمام سفن أميركا وإسرائيل وأوروبا فقط.



وقال ، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، إن مضيق هرمز مغلق أمام سفن وإسرائيل وأوروبا وحلفائها الغربيين فقط، محذراً من أنه في حال رصد سفن تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا "وحلفائها.. فسيتم استهدافها حتماً".



يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام رسمية، الخميس، عن الحرس الثوري الإيراني القول إنه استهدف ناقلة نفط أميركية في شمال ، وإن السفينة مشتعلة حالياً.



وكانت غواصة أميركية قد قصفت فرقاطة إيرانية قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا على بعد آلاف الأميال من منطقة الخليج.

وفي وقت سابق الخميس، اتهم عباس عراقجي الولايات المتحدة بارتكاب "فظاعة" بإغراق الفرقاطة الإيرانية قبالة سريلانكا، محذّراً من أن "ستندم بشدة" على هذا الهجوم غير المسبوق.



وقال على "إكس" إن "الولايات المتحدة ارتكبت فظاعة في البحر على بعد ألفي ميل عن شواطئ . الفرقاطة دينا التي كانت تستضيفها البحرية الهندية وتقل حوالي 130 بحاراً، استُهدفت في المياه الدولية من دون سابق إنذار".



وأضاف "تذكروا كلماتي: ستندم الولايات المتحدة بشدة على هذه السابقة".