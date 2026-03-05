تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الحرس الثوري: إغلاق مضيق هرمز أمام هذه السفن فقط

Lebanon 24
05-03-2026 | 04:04
A-
A+
الحرس الثوري: إغلاق مضيق هرمز أمام هذه السفن فقط
الحرس الثوري: إغلاق مضيق هرمز أمام هذه السفن فقط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، إغلاق مضيق هرمز أمام سفن أميركا وإسرائيل وأوروبا فقط.

وقال الحرس الثوري الإيراني، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، إن مضيق هرمز مغلق أمام سفن الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا وحلفائها الغربيين فقط، محذراً من أنه في حال رصد سفن تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا "وحلفائها.. فسيتم استهدافها حتماً".

يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام رسمية، الخميس، عن الحرس الثوري الإيراني القول إنه استهدف ناقلة نفط أميركية في شمال الخليج، وإن السفينة مشتعلة حالياً.

وكانت غواصة أميركية قد قصفت فرقاطة إيرانية قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا على بعد آلاف الأميال من منطقة الخليج.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بارتكاب "فظاعة" بإغراق الفرقاطة الإيرانية قبالة سريلانكا، محذّراً من أن واشنطن "ستندم بشدة" على هذا الهجوم غير المسبوق.

وقال على "إكس" إن "الولايات المتحدة ارتكبت فظاعة في البحر على بعد ألفي ميل عن شواطئ إيران. الفرقاطة دينا التي كانت تستضيفها البحرية الهندية وتقل حوالي 130 بحاراً، استُهدفت في المياه الدولية من دون سابق إنذار".

وأضاف "تذكروا كلماتي: ستندم الولايات المتحدة بشدة على هذه السابقة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز أغلق وسنستهدف أي سفينة تحاول العبور
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 12:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تتخذ القرار وسط الحرب: إغلاق مضيق هرمز أمام السفن
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 12:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري يهدد: قد نسيطر على مضيق هرمز أو نغلقه
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 12:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحرس الثوري" يعلن السيطرة على مضيق هرمز واستهداف ناقلات
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 12:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الحرس الثوري

الإيرانية

الإيراني

من اليوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-03-05
Lebanon24
05:20 | 2026-03-05
Lebanon24
05:11 | 2026-03-05
Lebanon24
04:30 | 2026-03-05
Lebanon24
04:20 | 2026-03-05
Lebanon24
04:01 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24