رئيسة الوزراء الإيطالية: إيطاليا تعتزم إرسال مساعدات دفاعية لدول الخليج

أكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليوم الخميس إن تعتزم إرسال مساعدات دفاعية جوية إلى دول لمواجهة الجوية .



وقالت ميلوني عبر إحدى الإذاعات على غرار وفرنسا وألمانيا، تعتزم تقديم مساعدات لدول الخليج، وتحديداً في مجال الدفاع، وبالأخص الدفاع الجوي".



وأضافت "لا يقتصر الأمر على كونها دولاً صديقة، بل لأن عشرات الآلاف من الإيطاليين يعيشون في المنطقة، وينتشر فيها نحو ألفي جندي إيطالي، وهم أناس نريد حمايتهم، بل يجب علينا حمايتهم".



Advertisement