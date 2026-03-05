تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أبرز المرشحين للمرشد الثالث لإيران.. من سيخلف خامنئي؟

Lebanon 24
05-03-2026 | 09:00
A-
A+
أبرز المرشحين للمرشد الثالث لإيران.. من سيخلف خامنئي؟
أبرز المرشحين للمرشد الثالث لإيران.. من سيخلف خامنئي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد الإعلان الرسمي من إيران عن مقتل المرشد علي خامنئي في هجوم عسكري مشترك أميركي-إسرائيلي استهدف مقر إقامته، دخلت البلاد منعطفًا تاريخيًا غير مسبوق منذ عقود، حيث يسرع القادة الإيرانيون في اختيار خليفة لخامنئي، الذي قاد إيران نحو أربعة عقود.

وسيكون المرشد الجديد ثالث من يتولى هذا المنصب بعد مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني وخامنئي نفسه.

المرشد الإيراني لا يقتصر دوره على الزعامة الدينية، بل يمتد ليشمل أعلى السلطات السياسية والعسكرية، بما فيها قرارات الحرب والسلم والسياسات النووية المثيرة للجدل.

هوية المرشد القادم ستحدد مسار إيران في المنطقة لسنوات مقبلة، إما نحو التصعيد والمواجهة مع الغرب وإسرائيل انتقامًا لاغتيال خامنئي، أو باتباع نهج براغماتي يهدف لامتصاص الصدمة وضمان استمرار النظام.

ويتم تعيين المرشد عبر "مجلس خبراء القيادة" المؤلف من 88 عضوًا، والذي يُفترض أن يتحرك بسرعة لتسمية الخليفة. وتتكون الهيئة من رجال دين يُنتخبون شعبيًا بعد مصادقة "مجلس صيانة الدستور" على ترشيحاتهم، وهو الجهاز الرقابي الدستوري في إيران.

إليكم أبرز المرشحين لمنصب المرشد الإيراني الثالث: 

مجتبى خامنئي: الابن الثاني للمرشد الراحل، وأحد أقوى المرشحين بفضل نفوذه العميق داخل الحرس الثوري والأجهزة الأمنية، لكن انتخابه يثير الجدل الدستوري حول "توريث الحكم" في نظام جمهوري.

حسن الخميني: حفيد مؤسس الجمهورية والمرشد الأول لإيران، أي روح الله الخميني، وهو محسوب على التيار المعتدل.

حسن روحاني: الرئيس الإيراني السابق لولايتين، ويُنظر إليه باعتباره معتدلاً نسبياً، وهو من توصل إلى الاتفاق النووي التاريخي مع إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، وهو الاتفاق الذي ألغاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ولايته الأولى.

علي رضا أعرافي: عضو في مجلس صيانة الدستور ونائباً لرئيس مجلس الخبراء، ويمثل ثقل المؤسسة الدينية التقليدية في قم.

محمد مهدي ميرباقري: يشغل منصب رئيس أكاديمية قم للعلوم الإسلامية، ويمثل الجناح الأكثر راديكالية. (سكاي نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معطيات تكشف.. من سيخلف خامنئي؟
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
من سيخلف خامنئي.. تقرير يكشف
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
37 عاماً كمرشد أعلى... هذه أبرز المعلومات عن خامنئي
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قنصل إيران في البصرة: نحذر من أي تهديدات تستهدف المرشد علي خامنئي
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

سكاي نيوز

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

دونالد

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-03-05
Lebanon24
09:44 | 2026-03-05
Lebanon24
09:32 | 2026-03-05
Lebanon24
09:17 | 2026-03-05
Lebanon24
09:06 | 2026-03-05
Lebanon24
08:28 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24