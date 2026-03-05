تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟

Lebanon 24
05-03-2026 | 10:00
A-
A+
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أنه بينما تقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن حربهما على إيران التي بدأت السبت ستستمر لأسابيع، يبدو أن الصراع سيطول لأشهر عدة، حسب تقارير صحفية.

فقد كشف موقع صحيفة "بوليتيكو"، أن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تتوقع أن يستمر الصراع مع إيران لأكثر من 100 يوم، وقد يمتد حتى شهر أيلول المقبل، وأخذت في حشد المزيد من الدعم الاستخباراتي العسكري لعملياتها المشتركة مع إسرائيل.

وبحسب إشعار حصلت عليه الصحيفة الأميركية، فقد طلبت القيادة المركزية الأميركية من البنتاغون إرسال المزيد من ضباط الاستخبارات العسكرية إلى مقرها في تامبا بولاية فلوريدا، لدعم العمليات الجوية لمدة لا تقل عن 100 يوم، وربما حتى أيلول.

وبحسب المصدر، تعد هذه المرة الأولى المعروفة التي تطلب فيها الإدارة تعزيزا إضافيا في مجال الاستخبارات لحرب إيران، وهو مؤشر على أن البنتاغون بدأ بالفعل في تخصيص تمويل لعمليات قد تمتد إلى ما بعد الجدول الزمني الأولي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحرب ومدته 4 أسابيع.
 
ويظهر الإسراع في إضافة الأفراد والموارد لدعم جهود عادة ما يتم تنظيمها قبل وقت طويل من أي عمل عسكري أميركي، أن فريق ترامب لم يتوقع التداعيات الواسعة للحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، السبت.
 
وشنت واشنطن، بتنسيق مع إسرائيل، عملية عسكرية واسعة متعددة الجوانب لاستهداف البنية التحتية العسكرية الإيرانية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين في يومها الأول.

ويحاول البنتاغون إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى المنطقة، خاصة أنظمة مواجهة الطائرات المسيّرة الصغيرة والرخيصة، وفقا لمسؤول أميركي.

وتستخدم واشنطن صواريخ تتجاوز كلفتها ملايين الدولارات لإسقاط الطائرات المسيّرة الإيرانية الرخيصة، بينما أشار مسؤول إلى أن أنظمة مواجهة الطائرات المسيرة التي تملكها واشنطن لم تختبر في القتال بعد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس البرلمان الإيراني: الفتنة الأخيرة استمرار لحرب إسرائيل على إيران وقد هزمناها
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 19:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية الإيرانية: ما يجري في إيران استمرار للحرب التي شنتها إسرائيل على البلاد
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 19:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل: العملية في إيران ستستمر بكل ما يلزم من قوة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 19:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: العمليات ضد إيران ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 19:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

سكاي نيوز

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:02 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:53 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:46 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:32 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:02 | 2026-03-05
Lebanon24
12:00 | 2026-03-05
Lebanon24
11:53 | 2026-03-05
Lebanon24
11:46 | 2026-03-05
Lebanon24
11:32 | 2026-03-05
Lebanon24
11:31 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24