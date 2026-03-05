تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد هجوم المسيّرتين.. أذربيجان تتوعد بالرد على إيران

Lebanon 24
05-03-2026 | 06:54
A-
A+
بعد هجوم المسيّرتين.. أذربيجان تتوعد بالرد على إيران
بعد هجوم المسيّرتين.. أذربيجان تتوعد بالرد على إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توعدت أذربيجان، الخميس، بالرد على هجوم إيراني بطائرتين مسيّرتين أصاب مطارا وأسفر عن إصابة شخصين بجروح، واستدعت سفير إيران.
 
وأعلنت وزارة الدفاع أن "أذربيجان تستعد لاتخاذ تدابير الرد المناسبة لحماية أراضي بلادنا وسيادتها وضمان سلامة المدنيين والمنشآت المدنية".

وأكدت أن "هذه الأعمال الهجومية لن تبقى بدون رد".

وأعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن الهجوم الذي وقع ظهر الخميس، تضمن إطلاق مسيّرتين على الأقل عبرتا من إيران إلى جيب ناخشيفان المحاذي للحدود، الذي تفصله أرمينيا عن أراضي أذربيجان.

وأفادت الوزارة في بيان أن "مسيّرة سقطت فوق مبنى مطار ناخشيفان، بينما سقطت مسيّرة أخرى قرب مبنى مدرسة في قرية شكر آباد"، مما ألحق أضرارا بمبنى المطار وتسبب بإصابة مدنيين.
 
وقالت الوزارة إنها استدعت السفير الإيراني في باكو لإبلاغه "تنديدا شديدا بالهجوم الذي يتعارض مع أصول ومبادئ القانون الدولي ويساهم في تصاعد التوتر في المنطقة".

وأكدت أن "أذربيجان تحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير رد مناسبة". (سكاي نيوز عربية) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أذربيجان: الهجمات الإيرانية بالمسيّرات أدت لإصابة اثنين ونحتفظ بحق الرد
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تدين هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على أذربيجان
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصدر في أذربيجان: صواريخ ومسيّرات قادمة من إيران سقطت قرب مطار ناختشيفان
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة خارجية أذربيجان: استدعينا السفير الإيراني بعد هجمات بطائرات مسيّرة نُفذت من الأراضي الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الأذربيجانية

السفير الإيراني

وزارة الخارجية

وزارة الدفاع

سكاي نيوز

سكاي نيو

الإيراني

أرمينيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-03-05
Lebanon24
09:44 | 2026-03-05
Lebanon24
09:32 | 2026-03-05
Lebanon24
09:17 | 2026-03-05
Lebanon24
09:06 | 2026-03-05
Lebanon24
09:00 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24