ترامب يطالب الأكراد بتحديد موقفهم بين أميركا وإيران

أفادت صحيفة " بوست"، اليوم الخميس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي بدأت اتصالات مع قوى معارضة داخل ، بينها جماعات كردية، في إطار مساعٍ لدعم تحركات مناهضة للنظام في طهران.ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن ناقش مع قادة أكراد في العراق وإيران إمكانية تقديم دعم عسكري ولوجستي، بما في ذلك غطاء جوي أمريكي، في حال تحركت الجماعات الكردية للسيطرة على مناطق في غرب إيران، في خطوة قد تمهد لإثارة انتفاضة ضد النظام .ونقل مسؤول بارز في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الرئيسيين اللذين يديران إقليم كردستان العراق شبه المستقل، أن الطلب الأمريكي من الأكراد العراقيين يتمثل في عدم عرقلة تحركات الجماعات الكردية داخل الأراضي ، إلى جانب تقديم دعم لوجستي لها.وأضاف المسؤول أن ترامب كان واضحًا خلال اتصال هاتفي أجراه الأحد مع زعيم الحزب بافل طالباني، إذ قال إن على الأكراد تحديد موقفهم في هذه المواجهة، إما الوقوف إلى جانب وإسرائيل أو الاصطفاف مع إيران، بحسب ما أفاد به مسؤولون أكراد وأمريكيون تحدثوا شريطة عدم هوياتهم نظرًا لحساسية الموضوع.أكد مسؤول بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو الحزب العراقي الآخر الذي أجرى الرئيس الأمريكي ترامب اتصالًا بزعيمه مسعود بارزاني، صحة تلك الرواية. لكنه أوضح أن المسألة لا تتعلق بمدى جاهزية الميليشيات المسلحة للتحرك نحو إيران، بقدر ما ترتبط بحجم الدعم الذي يمكن أن تحظى به هذه التحركات من داخل إيران نفسها.