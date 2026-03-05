ترامب يطالب الأكراد بتحديد موقفهم بين أميركا وإيران

أفادت صحيفة "واشنطن
بوست"، اليوم الخميس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بدأت اتصالات مع قوى معارضة داخل إيران
، بينها جماعات كردية، في إطار مساعٍ لدعم تحركات مناهضة للنظام في طهران.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن ترامب
ناقش مع قادة أكراد في العراق وإيران إمكانية تقديم دعم عسكري ولوجستي، بما في ذلك غطاء جوي أمريكي، في حال تحركت الجماعات الكردية للسيطرة على مناطق في غرب إيران، في خطوة قد تمهد لإثارة انتفاضة ضد النظام الإيراني
.
ونقل مسؤول بارز في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الرئيسيين اللذين يديران إقليم كردستان العراق شبه المستقل، أن الطلب الأمريكي من الأكراد العراقيين يتمثل في عدم عرقلة تحركات الجماعات الكردية الإيرانية
داخل الأراضي العراقية
، إلى جانب تقديم دعم لوجستي لها.
وأضاف المسؤول أن ترامب كان واضحًا خلال اتصال هاتفي أجراه الأحد مع زعيم الحزب بافل طالباني، إذ قال إن على الأكراد تحديد موقفهم في هذه المواجهة، إما الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة
وإسرائيل أو الاصطفاف مع إيران، بحسب ما أفاد به مسؤولون أكراد وأمريكيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن
هوياتهم نظرًا لحساسية الموضوع.
أكد مسؤول بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو الحزب العراقي الرئيسي
الآخر الذي أجرى الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب اتصالًا بزعيمه مسعود بارزاني، صحة تلك الرواية. لكنه أوضح أن المسألة لا تتعلق بمدى جاهزية الميليشيات المسلحة للتحرك نحو إيران، بقدر ما ترتبط بحجم الدعم الذي يمكن أن تحظى به هذه التحركات من داخل إيران نفسها.