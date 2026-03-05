تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

إسبانيا ترسل فرقاطة لحماية قبرص وسط تصاعد التوتر مع إيران

Lebanon 24
05-03-2026 | 07:32
إسبانيا ترسل فرقاطة لحماية قبرص وسط تصاعد التوتر مع إيران
إسبانيا ترسل فرقاطة لحماية قبرص وسط تصاعد التوتر مع إيران photos 0
أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية الخميس إرسال فرقاطة في مهمة "حماية" إلى قبرص، سترافق حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" وسفنًا أخرى يونانية وإيطالية، بعد تعرض قاعدة عسكرية بريطانية في الجزيرة لهجوم بمسيّرات إيرانية في ظل الحرب الجارية.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن الفرقاطة "كريستوبال كولون" (كريستوف كولومبوس) ستقوم بمهام "حماية ودفاع جوي" وستساعد في "أي عملية إخلاء لموظفين مدنيين".

من جانبه أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو الخميس أن بلاده سترسل وسائل بحرية قريبًا مع دول أوروبية أخرى للدفاع عن قبرص، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".


وأعلن الوزير أمام النواب: "لهذا السبب سنرسل مع إسبانيا وفرنسا وهولندا في الأيام المقبلة وسائل بحرية لحماية قبرص".

ووصل وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الخميس إلى قبرص لبحث "تعزيز" الدفاعات الجوية.

وكتب هيلي على إكس أن "الصداقة الطويلة بين المملكة المتحدة وجمهورية قبرص تبقى ثابتة بوجه التهديدات الإيرانية".

وصدر الإعلان الإسباني فيما يخيم توتر بين إسبانيا والولايات المتحدة؛ بسبب رفض مدريد السماح لواشنطن باستخدام قواعد إسبانية في حربها مع إيران.

وأعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية أن بلادها "ستدرس" إمكانية تقديم مساعدة عسكرية لقبرص في حال طلب منها شركاؤها الأوروبيون ذلك. 

وقالت مارغاريتا روبليس في مقابلة أجرتها معها إذاعة كادينا سير "إذا قرر الاتحاد الأوروبي من أجل حماية قبرص القيام ببعض المهام"، فإن إسبانيا "ستأخذ ذلك بالاعتبار وستدرس" هذه الإمكانية.

 
