إسبانيا ترسل فرقاطة لحماية قبرص وسط تصاعد التوتر مع إيران

أعلنت الإسبانية الخميس إرسال فرقاطة في مهمة "حماية" إلى قبرص، سترافق حاملة الطائرات "شارل ديغول" وسفنًا أخرى يونانية وإيطالية، بعد تعرض قاعدة عسكرية بريطانية في الجزيرة لهجوم بمسيّرات إيرانية في ظل الحرب الجارية.وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن الفرقاطة "كريستوبال كولون" (كريستوف كولومبوس) ستقوم بمهام "حماية ودفاع جوي" وستساعد في "أي عملية إخلاء لموظفين مدنيين".من جانبه أعلن الإيطالي غويدو كروزيتو الخميس أن بلاده سترسل وسائل بحرية قريبًا مع دول أوروبية أخرى للدفاع عن قبرص، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".وأعلن الوزير أمام النواب: "لهذا السبب سنرسل مع إسبانيا وفرنسا وهولندا في الأيام المقبلة وسائل بحرية لحماية قبرص".ووصل وزير الدفاع جون هيلي الخميس إلى قبرص لبحث "تعزيز" الدفاعات الجوية.وكتب هيلي على إكس أن "الصداقة الطويلة بين المملكة المتحدة وجمهورية قبرص تبقى ثابتة بوجه التهديدات ".وصدر الإعلان الإسباني فيما يخيم توتر بين إسبانيا والولايات المتحدة؛ بسبب رفض مدريد السماح لواشنطن باستخدام قواعد إسبانية في حربها مع .وأعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية أن بلادها "ستدرس" إمكانية تقديم مساعدة عسكرية لقبرص في حال طلب منها شركاؤها الأوروبيون ذلك.وقالت مارغاريتا روبليس في مقابلة أجرتها معها إذاعة كادينا سير "إذا قرر من أجل حماية قبرص القيام ببعض المهام"، فإن إسبانيا "ستأخذ ذلك بالاعتبار وستدرس" هذه الإمكانية.