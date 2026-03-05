تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الإمارات والولايات المتحدة تتوسطان لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
05-03-2026 | 08:13
الإمارات والولايات المتحدة تتوسطان لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا
أعلنت الإمارات العربية المتحدة نجاح جهود وساطة مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة شملت 200 أسير من كل جانب، بإجمالي 400 أسير وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين عبر هذه الوساطات إلى 5355 أسيراً.

وستُفرج روسيا وأوكرانيا عن ما مجموعه ألف أسير حرب على مدى يومي الخميس والجمعة، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن كبير المفاوضين الروس.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أولى دفعات التبادل بواقع 200 أسير من كل طرف، قد أُنجزت فعلًا.

وكتب المفاوض الروسي فلاديمير مدينسكي، على "تليغرام": "ستجري عملية تبادل لأسرى الحرب مع أوكرانيا، 500 مقابل 500"، مشيرًا إلى أن ذلك يندرج ضمن الاتفاقيات التي أُبرمت في المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في جنيف، بحثًا عن مخرج لإنهاء النزاع.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة أسهمتا في التوسط لإتمام عملية التبادل، الخميس، التي شملت 200 جندي روسي أسير مقابل 200 أسير أوكراني.
بوتين: نشكر دولة الإمارات على دورها في رعاية عمليات تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا
الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات تعلن عن نجاح جهود وساطة جديدة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا لإنجاز عملية تبادل جديدة شملت 157 أسيرًا من الجانبين بمجموع 314 أسيرًا
لافروف: مفاوضات اسطنبول أسفرت عن تبادل 5040 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا
"إنترفاكس": المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ستتواصل في الأول من شباط المقبل
