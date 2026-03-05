تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الإمارات والولايات المتحدة تتوسطان لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
05-03-2026
|
08:13
أعلنت
الإمارات العربية المتحدة
نجاح جهود وساطة مشتركة مع
الولايات المتحدة
الأمريكية
بين
روسيا
الاتحادية وجمهورية
أوكرانيا
، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة شملت 200 أسير من كل جانب، بإجمالي 400 أسير وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين عبر هذه الوساطات إلى 5355 أسيراً.
وستُفرج روسيا وأوكرانيا عن ما مجموعه ألف أسير حرب على مدى يومي الخميس والجمعة، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن كبير المفاوضين
الروس
.
وأفادت
وزارة الدفاع الروسية
بأن أولى دفعات التبادل بواقع 200 أسير من كل طرف، قد أُنجزت فعلًا.
وكتب المفاوض الروسي
فلاديمير
مدينسكي، على "تليغرام": "ستجري عملية تبادل لأسرى الحرب مع أوكرانيا، 500 مقابل 500"، مشيرًا إلى أن ذلك يندرج ضمن الاتفاقيات التي أُبرمت في المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في
جنيف
، بحثًا عن مخرج لإنهاء النزاع.
وأوضحت
وزارة الدفاع
الروسية أن
الإمارات
العربية المتحدة
والولايات المتحدة أسهمتا في التوسط لإتمام عملية التبادل، الخميس، التي شملت 200 جندي روسي أسير مقابل 200 أسير أوكراني.
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟
Lebanon 24
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟
10:00 | 2026-03-05
05/03/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحرس الثوري أرغمني".. اعترافات مثيرة لباكستاني متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب
Lebanon 24
"الحرس الثوري أرغمني".. اعترافات مثيرة لباكستاني متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب
09:44 | 2026-03-05
05/03/2026 09:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا "أكبر الرابحين".. كيف استنزفت إيران مخزون "باتريوت"؟
Lebanon 24
روسيا "أكبر الرابحين".. كيف استنزفت إيران مخزون "باتريوت"؟
09:32 | 2026-03-05
05/03/2026 09:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تدين هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على أذربيجان
Lebanon 24
تركيا تدين هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على أذربيجان
09:17 | 2026-03-05
05/03/2026 09:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوليتيكو": البنتاغون يتوقع صراعا مع إيران يحشد له دعماً استخباراتياً حتى أيلول المقبل
Lebanon 24
"بوليتيكو": البنتاغون يتوقع صراعا مع إيران يحشد له دعماً استخباراتياً حتى أيلول المقبل
09:06 | 2026-03-05
05/03/2026 09:06:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
16:56 | 2026-03-04
04/03/2026 04:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
03:58 | 2026-03-05
05/03/2026 03:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
13:46 | 2026-03-04
04/03/2026 01:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
13:00 | 2026-03-04
04/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10:00 | 2026-03-05
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟
09:44 | 2026-03-05
"الحرس الثوري أرغمني".. اعترافات مثيرة لباكستاني متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب
09:32 | 2026-03-05
روسيا "أكبر الرابحين".. كيف استنزفت إيران مخزون "باتريوت"؟
09:17 | 2026-03-05
تركيا تدين هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على أذربيجان
09:06 | 2026-03-05
"بوليتيكو": البنتاغون يتوقع صراعا مع إيران يحشد له دعماً استخباراتياً حتى أيلول المقبل
09:00 | 2026-03-05
أبرز المرشحين للمرشد الثالث لإيران.. من سيخلف خامنئي؟
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
05/03/2026 17:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
05/03/2026 17:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
05/03/2026 17:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
