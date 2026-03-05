الإمارات والولايات المتحدة تتوسطان لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت نجاح جهود وساطة مشتركة مع بين الاتحادية وجمهورية ، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة شملت 200 أسير من كل جانب، بإجمالي 400 أسير وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين عبر هذه الوساطات إلى 5355 أسيراً.



وستُفرج روسيا وأوكرانيا عن ما مجموعه ألف أسير حرب على مدى يومي الخميس والجمعة، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن كبير المفاوضين .



وأفادت بأن أولى دفعات التبادل بواقع 200 أسير من كل طرف، قد أُنجزت فعلًا.



وكتب المفاوض الروسي مدينسكي، على "تليغرام": "ستجري عملية تبادل لأسرى الحرب مع أوكرانيا، 500 مقابل 500"، مشيرًا إلى أن ذلك يندرج ضمن الاتفاقيات التي أُبرمت في المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في ، بحثًا عن مخرج لإنهاء النزاع.



وأوضحت الروسية أن والولايات المتحدة أسهمتا في التوسط لإتمام عملية التبادل، الخميس، التي شملت 200 جندي روسي أسير مقابل 200 أسير أوكراني.



