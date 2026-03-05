تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
وزير بريطاني: الأزمة الإيرانية قد تمتد لأسابيع أو أشهر
Lebanon 24
05-03-2026
|
08:28
قال
وزير الدولة
بوزارة الخارجية
البريطانية
هاميش فالكونر اليوم الخميس إن هناك مؤشرات على أن الأزمة
الإيرانية
ربما تمتد لأسابيع أو ربما لأشهر.
وأضاف فالكونر أمام
البرلمان
: "الوضع يتطور، لكن هناك مؤشرات على أن هذه أزمة ليست لأيام، بل لأسابيع وربما لأشهر".
ويوم الثلاثاء قال رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر إن
بريطانيا
قررت إرسال طائرات هيليكوبتر مزوّدة بقدرات مضادة للطائرات المسيّرة إلى قبرص.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستنشر المدمّرة البحرية المزودة بقدرات للدفاع الجوي (دراجون) في المنطقة.
وكانت
وزارة الدفاع
البريطانية أفادت الاثنين، بتعرض قاعدة "أكروتيري" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في
جزيرة
قبرص لهجوم بطائرة مسيرة، مما تسبب في أضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية.
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مسؤول في الخارجية البريطانية: هناك مؤشرات على أن الأزمة ستستمر لأسابيع وربما لأشهر في الشرق الأوسط
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول في الخارجية البريطانية: هناك مؤشرات على أن الأزمة ستستمر لأسابيع وربما لأشهر في الشرق الأوسط
05/03/2026 17:24:36
05/03/2026 17:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط قد تمتد لعدة أيام
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط قد تمتد لعدة أيام
05/03/2026 17:24:36
05/03/2026 17:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لـNBC: الضربة على إيران يجب أن لا تؤدي لحرب أسابيع أو شهور
Lebanon 24
ترامب لـNBC: الضربة على إيران يجب أن لا تؤدي لحرب أسابيع أو شهور
05/03/2026 17:24:36
05/03/2026 17:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية العُماني: إستئناف المفاوضات الإيرانية - الأميركية الأسبوع المقبل في فيينا بعد التشاور في عاصمتيّ البلدين
Lebanon 24
وزير الخارجية العُماني: إستئناف المفاوضات الإيرانية - الأميركية الأسبوع المقبل في فيينا بعد التشاور في عاصمتيّ البلدين
05/03/2026 17:24:36
05/03/2026 17:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع
وزير الدولة
البريطانية
الإيرانية
البريطاني
البرلمان
الإيراني
بريطانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟
Lebanon 24
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟
10:00 | 2026-03-05
05/03/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحرس الثوري أرغمني".. اعترافات مثيرة لباكستاني متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب
Lebanon 24
"الحرس الثوري أرغمني".. اعترافات مثيرة لباكستاني متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب
09:44 | 2026-03-05
05/03/2026 09:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا "أكبر الرابحين".. كيف استنزفت إيران مخزون "باتريوت"؟
Lebanon 24
روسيا "أكبر الرابحين".. كيف استنزفت إيران مخزون "باتريوت"؟
09:32 | 2026-03-05
05/03/2026 09:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تدين هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على أذربيجان
Lebanon 24
تركيا تدين هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على أذربيجان
09:17 | 2026-03-05
05/03/2026 09:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوليتيكو": البنتاغون يتوقع صراعا مع إيران يحشد له دعماً استخباراتياً حتى أيلول المقبل
Lebanon 24
"بوليتيكو": البنتاغون يتوقع صراعا مع إيران يحشد له دعماً استخباراتياً حتى أيلول المقبل
09:06 | 2026-03-05
05/03/2026 09:06:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
16:56 | 2026-03-04
04/03/2026 04:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
03:58 | 2026-03-05
05/03/2026 03:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
13:46 | 2026-03-04
04/03/2026 01:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
13:00 | 2026-03-04
04/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2026-03-05
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟
09:44 | 2026-03-05
"الحرس الثوري أرغمني".. اعترافات مثيرة لباكستاني متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب
09:32 | 2026-03-05
روسيا "أكبر الرابحين".. كيف استنزفت إيران مخزون "باتريوت"؟
09:17 | 2026-03-05
تركيا تدين هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على أذربيجان
09:06 | 2026-03-05
"بوليتيكو": البنتاغون يتوقع صراعا مع إيران يحشد له دعماً استخباراتياً حتى أيلول المقبل
09:00 | 2026-03-05
أبرز المرشحين للمرشد الثالث لإيران.. من سيخلف خامنئي؟
فيديو
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
05/03/2026 17:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
05/03/2026 17:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
05/03/2026 17:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
