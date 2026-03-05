وزير بريطاني: الأزمة الإيرانية قد تمتد لأسابيع أو أشهر

قال بوزارة الخارجية هاميش فالكونر اليوم الخميس إن هناك مؤشرات على أن الأزمة ربما تمتد لأسابيع أو ربما لأشهر.وأضاف فالكونر أمام : "الوضع يتطور، لكن هناك مؤشرات على أن هذه أزمة ليست لأيام، بل لأسابيع وربما لأشهر".ويوم الثلاثاء قال رئيس الوزراء كير ستارمر إن قررت إرسال طائرات هيليكوبتر مزوّدة بقدرات مضادة للطائرات المسيّرة إلى قبرص.وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستنشر المدمّرة البحرية المزودة بقدرات للدفاع الجوي (دراجون) في المنطقة.وكانت البريطانية أفادت الاثنين، بتعرض قاعدة "أكروتيري" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص لهجوم بطائرة مسيرة، مما تسبب في أضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية.