عربي-دولي

وزير بريطاني: الأزمة الإيرانية قد تمتد لأسابيع أو أشهر

Lebanon 24
05-03-2026 | 08:28
وزير بريطاني: الأزمة الإيرانية قد تمتد لأسابيع أو أشهر
قال وزير الدولة بوزارة  الخارجية البريطانية هاميش فالكونر اليوم الخميس إن هناك مؤشرات على أن الأزمة الإيرانية ربما تمتد لأسابيع أو ربما لأشهر.

وأضاف فالكونر أمام البرلمان: "الوضع يتطور، لكن هناك مؤشرات على أن هذه أزمة ليست لأيام، بل لأسابيع وربما لأشهر".


ويوم الثلاثاء قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بريطانيا قررت إرسال طائرات هيليكوبتر مزوّدة بقدرات مضادة للطائرات المسيّرة إلى قبرص.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستنشر المدمّرة البحرية المزودة بقدرات للدفاع الجوي (دراجون) في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أفادت الاثنين، بتعرض قاعدة "أكروتيري" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في جزيرة قبرص لهجوم بطائرة مسيرة، مما تسبب في أضرار مادية محدودة دون وقوع إصابات بشرية.

 
رويترز عن مسؤول في الخارجية البريطانية: هناك مؤشرات على أن الأزمة ستستمر لأسابيع وربما لأشهر في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط قد تمتد لعدة أيام
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـNBC: الضربة على إيران يجب أن لا تؤدي لحرب أسابيع أو شهور
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية العُماني: إستئناف المفاوضات الإيرانية - الأميركية الأسبوع المقبل في فيينا بعد التشاور في عاصمتيّ البلدين
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:24:36 Lebanon 24 Lebanon 24

