تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"بوليتيكو": البنتاغون يتوقع صراعا مع إيران يحشد له دعماً استخباراتياً حتى أيلول المقبل

Lebanon 24
05-03-2026 | 09:06
A-
A+
بوليتيكو: البنتاغون يتوقع صراعا مع إيران يحشد له دعماً استخباراتياً حتى أيلول المقبل
بوليتيكو: البنتاغون يتوقع صراعا مع إيران يحشد له دعماً استخباراتياً حتى أيلول المقبل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف موقع صحيفة "بوليتيكو" الأميركية عن تقديرات لوزارة الدفاع (البنتاغون) تشير إلى توقع استمرار الصراع العسكري مع إيران لأكثر من 100 يوم، مع احتمال تمدده حتى شهر أيلول المقبل، وهو ما دفع الوزارة إلى حشد تعزيزات إضافية من الدعم الاستخباراتي لعملياتها المشتركة مع إسرائيل.

وبحسب إشعار حصلت عليه الصحيفة، طلبت القيادة المركزية الأميركية من البنتاغون تزويد مقرها في "تامبا" بولاية فلوريدا بمزيد من ضباط الاستخبارات العسكرية، بهدف دعم العمليات الجوية لفترة زمنية لا تقل عن 100 يوم، وقد تمتد لغاية شهر أيلول.
 
وتُعد هذه الخطوة المرة الأولى التي يُكشف فيها عن طلب تعزيزات استخباراتية إضافية مخصصة للحرب مع إيران، ما يشير إلى بدء تخصيص تمويل لعمليات تتجاوز الجدول الزمني الأولي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب بأربعة أسابيع.

أظهر الإسراع في إضافة الأفراد والموارد لدعم جهود عسكرية تفتقر للتنظيم المسبق، أن فريق إدارة ترامب لم يتوقع حجم التداعيات الواسعة للحرب التي انطلقت السبت الماضي بالتعاون مع إسرائيل، مما يضع الاستراتيجية الأميركية أمام واقع ميداني يمتد زمنياً أبعد مما كان مخططاً له في البداية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوليتيكو: ترجيحات أميركية باستمرار الحرب على إيران حتى أيلول
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون يحذر من "حرب طويلة" مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"معاريف" نقلاً عن مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش الأميركي يحشد قدرات كبيرة في المنطقة استعدادًا لاحتمال مواجهة واسعة مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ"أكسيوس" الجولة الثانية من المفاوضات مع إيران ستبدأ الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:24:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

البنتاغون

إسرائيل

دونالد

الزمني

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-03-05
Lebanon24
10:00 | 2026-03-05
Lebanon24
09:44 | 2026-03-05
Lebanon24
09:32 | 2026-03-05
Lebanon24
09:17 | 2026-03-05
Lebanon24
09:00 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24