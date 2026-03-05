تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
"بوليتيكو": البنتاغون يتوقع صراعا مع إيران يحشد له دعماً استخباراتياً حتى أيلول المقبل
Lebanon 24
05-03-2026
|
09:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف موقع صحيفة "بوليتيكو" الأميركية عن تقديرات لوزارة الدفاع (البنتاغون) تشير إلى توقع استمرار الصراع العسكري مع
إيران
لأكثر من 100 يوم، مع احتمال تمدده حتى شهر أيلول المقبل، وهو ما دفع الوزارة إلى حشد تعزيزات إضافية من الدعم الاستخباراتي لعملياتها المشتركة مع
إسرائيل
.
وبحسب إشعار حصلت عليه الصحيفة، طلبت القيادة المركزية الأميركية من
البنتاغون
تزويد مقرها في "تامبا" بولاية فلوريدا بمزيد من ضباط الاستخبارات العسكرية، بهدف دعم العمليات الجوية لفترة زمنية لا تقل عن 100 يوم، وقد تمتد لغاية شهر أيلول.
وتُعد هذه الخطوة المرة الأولى التي يُكشف فيها عن طلب تعزيزات استخباراتية إضافية مخصصة للحرب مع إيران، ما يشير إلى بدء تخصيص تمويل لعمليات تتجاوز الجدول
الزمني
الأولي الذي حدده
الرئيس دونالد ترامب
بأربعة أسابيع.
أظهر الإسراع في إضافة الأفراد والموارد لدعم جهود عسكرية تفتقر للتنظيم المسبق، أن فريق إدارة
ترامب
لم يتوقع حجم التداعيات الواسعة للحرب التي انطلقت السبت الماضي بالتعاون مع إسرائيل، مما يضع الاستراتيجية الأميركية أمام واقع ميداني يمتد زمنياً أبعد مما كان مخططاً له في البداية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوليتيكو: ترجيحات أميركية باستمرار الحرب على إيران حتى أيلول
Lebanon 24
بوليتيكو: ترجيحات أميركية باستمرار الحرب على إيران حتى أيلول
05/03/2026 17:24:50
05/03/2026 17:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون يحذر من "حرب طويلة" مع إيران
Lebanon 24
البنتاغون يحذر من "حرب طويلة" مع إيران
05/03/2026 17:24:50
05/03/2026 17:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف" نقلاً عن مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش الأميركي يحشد قدرات كبيرة في المنطقة استعدادًا لاحتمال مواجهة واسعة مع إيران
Lebanon 24
"معاريف" نقلاً عن مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش الأميركي يحشد قدرات كبيرة في المنطقة استعدادًا لاحتمال مواجهة واسعة مع إيران
05/03/2026 17:24:50
05/03/2026 17:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لـ"أكسيوس" الجولة الثانية من المفاوضات مع إيران ستبدأ الأسبوع المقبل
Lebanon 24
ترامب لـ"أكسيوس" الجولة الثانية من المفاوضات مع إيران ستبدأ الأسبوع المقبل
05/03/2026 17:24:50
05/03/2026 17:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس دونالد ترامب
دونالد ترامب
وزارة الدفاع
البنتاغون
إسرائيل
دونالد
الزمني
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
أزمة مخزون تلوح في الأفق.. واشنطن تستهلك 400 صاروخ "توماهوك" خلال 72 ساعة
Lebanon 24
أزمة مخزون تلوح في الأفق.. واشنطن تستهلك 400 صاروخ "توماهوك" خلال 72 ساعة
10:20 | 2026-03-05
05/03/2026 10:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟
Lebanon 24
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟
10:00 | 2026-03-05
05/03/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحرس الثوري أرغمني".. اعترافات مثيرة لباكستاني متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب
Lebanon 24
"الحرس الثوري أرغمني".. اعترافات مثيرة لباكستاني متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب
09:44 | 2026-03-05
05/03/2026 09:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا "أكبر الرابحين".. كيف استنزفت إيران مخزون "باتريوت"؟
Lebanon 24
روسيا "أكبر الرابحين".. كيف استنزفت إيران مخزون "باتريوت"؟
09:32 | 2026-03-05
05/03/2026 09:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تدين هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على أذربيجان
Lebanon 24
تركيا تدين هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على أذربيجان
09:17 | 2026-03-05
05/03/2026 09:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
16:56 | 2026-03-04
04/03/2026 04:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
03:58 | 2026-03-05
05/03/2026 03:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
13:46 | 2026-03-04
04/03/2026 01:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
13:00 | 2026-03-04
04/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:20 | 2026-03-05
أزمة مخزون تلوح في الأفق.. واشنطن تستهلك 400 صاروخ "توماهوك" خلال 72 ساعة
10:00 | 2026-03-05
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟
09:44 | 2026-03-05
"الحرس الثوري أرغمني".. اعترافات مثيرة لباكستاني متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب
09:32 | 2026-03-05
روسيا "أكبر الرابحين".. كيف استنزفت إيران مخزون "باتريوت"؟
09:17 | 2026-03-05
تركيا تدين هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على أذربيجان
09:00 | 2026-03-05
أبرز المرشحين للمرشد الثالث لإيران.. من سيخلف خامنئي؟
فيديو
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
05/03/2026 17:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
05/03/2026 17:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
05/03/2026 17:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24