"بوليتيكو": البنتاغون يتوقع صراعا مع إيران يحشد له دعماً استخباراتياً حتى أيلول المقبل

كشف موقع صحيفة "بوليتيكو" الأميركية عن تقديرات لوزارة الدفاع (البنتاغون) تشير إلى توقع استمرار الصراع العسكري مع لأكثر من 100 يوم، مع احتمال تمدده حتى شهر أيلول المقبل، وهو ما دفع الوزارة إلى حشد تعزيزات إضافية من الدعم الاستخباراتي لعملياتها المشتركة مع .



وبحسب إشعار حصلت عليه الصحيفة، طلبت القيادة المركزية الأميركية من تزويد مقرها في "تامبا" بولاية فلوريدا بمزيد من ضباط الاستخبارات العسكرية، بهدف دعم العمليات الجوية لفترة زمنية لا تقل عن 100 يوم، وقد تمتد لغاية شهر أيلول.

وتُعد هذه الخطوة المرة الأولى التي يُكشف فيها عن طلب تعزيزات استخباراتية إضافية مخصصة للحرب مع إيران، ما يشير إلى بدء تخصيص تمويل لعمليات تتجاوز الجدول الأولي الذي حدده بأربعة أسابيع.



أظهر الإسراع في إضافة الأفراد والموارد لدعم جهود عسكرية تفتقر للتنظيم المسبق، أن فريق إدارة لم يتوقع حجم التداعيات الواسعة للحرب التي انطلقت السبت الماضي بالتعاون مع إسرائيل، مما يضع الاستراتيجية الأميركية أمام واقع ميداني يمتد زمنياً أبعد مما كان مخططاً له في البداية.



