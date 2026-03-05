تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
تركيا تدين هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على أذربيجان
Lebanon 24
05-03-2026
|
09:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
دانت
وزارة الخارجية التركية
"بشدة" إطلاق طائرتين مسيرتين إيرانيتين على مطار في أذربيجان، وبالقرب من مدرسة فيها.
وقال بيان أصدرته الوزارة، وأوردته وكالة "فرانس برس": "ندين بشدّة الهجومين بطائرتين مسيّرتين اليوم (5 آذار) على
جمهورية
ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان".
وأضاف البيان "نجدّد تأكيدنا أن الهجمات التي تستهدف دولًا أخرى في المنطقة وتزيد من خطر تَمَدُّد النزاع يجب أن تتوقف فورًا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة خارجية أذربيجان: استدعينا السفير الإيراني بعد هجمات بطائرات مسيّرة نُفذت من الأراضي الإيرانية
Lebanon 24
وزارة خارجية أذربيجان: استدعينا السفير الإيراني بعد هجمات بطائرات مسيّرة نُفذت من الأراضي الإيرانية
05/03/2026 17:24:56
05/03/2026 17:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أذربيجان: الهجمات الإيرانية بالمسيّرات أدت لإصابة اثنين ونحتفظ بحق الرد
Lebanon 24
أذربيجان: الهجمات الإيرانية بالمسيّرات أدت لإصابة اثنين ونحتفظ بحق الرد
05/03/2026 17:24:56
05/03/2026 17:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجوم المسيّرتين.. أذربيجان تتوعد بالرد على إيران
Lebanon 24
بعد هجوم المسيّرتين.. أذربيجان تتوعد بالرد على إيران
05/03/2026 17:24:56
05/03/2026 17:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف معسكرًا لجماعة معارضة كردية إيرانية في كردستان العراق
Lebanon 24
رويترز: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف معسكرًا لجماعة معارضة كردية إيرانية في كردستان العراق
05/03/2026 17:24:56
05/03/2026 17:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية التركية
وزارة الخارجية
الإيرانية
الإيراني
التركية
جمهورية
التركي
تركيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
أزمة مخزون تلوح في الأفق.. واشنطن تستهلك 400 صاروخ "توماهوك" خلال 72 ساعة
Lebanon 24
أزمة مخزون تلوح في الأفق.. واشنطن تستهلك 400 صاروخ "توماهوك" خلال 72 ساعة
10:20 | 2026-03-05
05/03/2026 10:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟
Lebanon 24
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟
10:00 | 2026-03-05
05/03/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحرس الثوري أرغمني".. اعترافات مثيرة لباكستاني متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب
Lebanon 24
"الحرس الثوري أرغمني".. اعترافات مثيرة لباكستاني متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب
09:44 | 2026-03-05
05/03/2026 09:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا "أكبر الرابحين".. كيف استنزفت إيران مخزون "باتريوت"؟
Lebanon 24
روسيا "أكبر الرابحين".. كيف استنزفت إيران مخزون "باتريوت"؟
09:32 | 2026-03-05
05/03/2026 09:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوليتيكو": البنتاغون يتوقع صراعا مع إيران يحشد له دعماً استخباراتياً حتى أيلول المقبل
Lebanon 24
"بوليتيكو": البنتاغون يتوقع صراعا مع إيران يحشد له دعماً استخباراتياً حتى أيلول المقبل
09:06 | 2026-03-05
05/03/2026 09:06:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
16:56 | 2026-03-04
04/03/2026 04:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
03:58 | 2026-03-05
05/03/2026 03:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
13:46 | 2026-03-04
04/03/2026 01:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
13:00 | 2026-03-04
04/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:20 | 2026-03-05
أزمة مخزون تلوح في الأفق.. واشنطن تستهلك 400 صاروخ "توماهوك" خلال 72 ساعة
10:00 | 2026-03-05
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟
09:44 | 2026-03-05
"الحرس الثوري أرغمني".. اعترافات مثيرة لباكستاني متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب
09:32 | 2026-03-05
روسيا "أكبر الرابحين".. كيف استنزفت إيران مخزون "باتريوت"؟
09:06 | 2026-03-05
"بوليتيكو": البنتاغون يتوقع صراعا مع إيران يحشد له دعماً استخباراتياً حتى أيلول المقبل
09:00 | 2026-03-05
أبرز المرشحين للمرشد الثالث لإيران.. من سيخلف خامنئي؟
فيديو
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
05/03/2026 17:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
05/03/2026 17:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
05/03/2026 17:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24