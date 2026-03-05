تركيا تدين هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على أذربيجان

دانت "بشدة" إطلاق طائرتين مسيرتين إيرانيتين على مطار في أذربيجان، وبالقرب من مدرسة فيها.وقال بيان أصدرته الوزارة، وأوردته وكالة "فرانس برس": "ندين بشدّة الهجومين بطائرتين مسيّرتين اليوم (5 آذار) على ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان".وأضاف البيان "نجدّد تأكيدنا أن الهجمات التي تستهدف دولًا أخرى في المنطقة وتزيد من خطر تَمَدُّد النزاع يجب أن تتوقف فورًا".