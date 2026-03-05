روسيا "أكبر الرابحين".. كيف استنزفت إيران مخزون "باتريوت"؟

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن تُعد واحدة من أكبر المستفيدين من الحرب الأميركية على ، حيث أدى التصدي للمسيرات والصواريخ إلى استنزاف حاد في مخزون صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، وهي الذخائر الحيوية التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن نفسها.



أرقام المواجهة وضغوط الإنتاج

كشف الجنرال دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، يوم الأربعاء، أن إيران أطلقت أكثر من 500 صاروخ باليستي و2000 طائرة مسيرة منذ بدء المواجهة، مؤكداً في الوقت ذاته امتلاك واشنطن ذخائر كافية لمواصلة العمليات.

إلا أن التقرير أشار إلى اختناقات مزمنة في الإنتاج؛ إذ تنتج شركة "لوكهيد مارتن" نحو 600 صاروخ من طراز (PAC-3) سنوياً، بينما اعترف الأميركي مارك روبيو، هذا الأسبوع، بأن بلاده تنتج فعلياً ما بين 6 إلى 7 صواريخ اعتراضية فقط شهرياً، مقابل إنتاج صيني يتجاوز 100 صاروخ في الفترة ذاتها.



الثغرة الأوكرانية

تسبب هذا النقص في ترك الحلفاء وأوكرانيا في قوائم انتظار تمتد لسنوات. ويقدر سلاح الجو الأوكراني حاجته إلى 60 صاروخاً اعتراضياً شهرياً على الأقل لمواجهة الهجمات الروسية، في حين تبلغ قدرة روسيا الإنتاجية نحو 80 صاروخاً باليستياً شهرياً.

وكان الألماني بوريس بيستوريوس قد دعا دول "الناتو" في شباط الماضي للتبرع بالصواريخ، لكن ألمانيا كانت الوحيدة التي تعهدت بمنح 5 صواريخ فقط، مما يعكس مدى استنزاف المخزونات الأوروبية.



تعقيد مسار السلام

حذر مفوضون أوروبيون وأوكرانيون من أن نقص الدفاعات الجوية قد يعقد محادثات السلام المستقبيلة، خاصة وأن الضمانات الأمنية الغربية لكييف ترتكز بشكل أساسي على تعزيز حماية أجوائها.

ورغم النجاحات التي حققها نظام "باتريوت" في إسقاط صواريخ روسية فرط صوتية، إلا أن استمرار المواجهة في بات يهدد بشكل مباشر قدرة الغرب على تأمين احتياجات الجبهة الأوكرانية.





