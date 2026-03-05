تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

روسيا "أكبر الرابحين".. كيف استنزفت إيران مخزون "باتريوت"؟

Lebanon 24
05-03-2026 | 09:32
روسيا أكبر الرابحين.. كيف استنزفت إيران مخزون باتريوت؟
روسيا أكبر الرابحين.. كيف استنزفت إيران مخزون باتريوت؟ photos 0
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن روسيا تُعد واحدة من أكبر المستفيدين من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث أدى التصدي للمسيرات والصواريخ الإيرانية إلى استنزاف حاد في مخزون صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، وهي الذخائر الحيوية التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

أرقام المواجهة وضغوط الإنتاج
كشف الجنرال دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، يوم الأربعاء، أن إيران أطلقت أكثر من 500 صاروخ باليستي و2000 طائرة مسيرة منذ بدء المواجهة، مؤكداً في الوقت ذاته امتلاك واشنطن ذخائر كافية لمواصلة العمليات.
 
إلا أن التقرير أشار إلى اختناقات مزمنة في الإنتاج؛ إذ تنتج شركة "لوكهيد مارتن" نحو 600 صاروخ من طراز (PAC-3) سنوياً، بينما اعترف وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو، هذا الأسبوع، بأن بلاده تنتج فعلياً ما بين 6 إلى 7 صواريخ اعتراضية فقط شهرياً، مقابل إنتاج صيني يتجاوز 100 صاروخ في الفترة ذاتها.

الثغرة الأوكرانية
تسبب هذا النقص في ترك الحلفاء الأوروبيين وأوكرانيا في قوائم انتظار تمتد لسنوات. ويقدر سلاح الجو الأوكراني حاجته إلى 60 صاروخاً اعتراضياً شهرياً على الأقل لمواجهة الهجمات الروسية، في حين تبلغ قدرة روسيا الإنتاجية نحو 80 صاروخاً باليستياً شهرياً.
 
وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد دعا دول "الناتو" في شباط الماضي للتبرع بالصواريخ، لكن ألمانيا كانت الوحيدة التي تعهدت بمنح 5 صواريخ فقط، مما يعكس مدى استنزاف المخزونات الأوروبية.

تعقيد مسار السلام
حذر مفوضون أوروبيون وأوكرانيون من أن نقص الدفاعات الجوية قد يعقد محادثات السلام المستقبيلة، خاصة وأن الضمانات الأمنية الغربية لكييف ترتكز بشكل أساسي على تعزيز حماية أجوائها.
 
ورغم النجاحات التي حققها نظام "باتريوت" في إسقاط صواريخ روسية فرط صوتية، إلا أن استمرار المواجهة في الشرق الأوسط بات يهدد بشكل مباشر قدرة الغرب على تأمين احتياجات الجبهة الأوكرانية.


