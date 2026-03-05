تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
روسيا "أكبر الرابحين".. كيف استنزفت إيران مخزون "باتريوت"؟
Lebanon 24
05-03-2026
|
09:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن
روسيا
تُعد واحدة من أكبر المستفيدين من الحرب الأميركية
الإسرائيلية
على
إيران
، حيث أدى التصدي للمسيرات والصواريخ
الإيرانية
إلى استنزاف حاد في مخزون صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، وهي الذخائر الحيوية التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن نفسها.
أرقام المواجهة وضغوط الإنتاج
كشف الجنرال دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، يوم الأربعاء، أن إيران أطلقت أكثر من 500 صاروخ باليستي و2000 طائرة مسيرة منذ بدء المواجهة، مؤكداً في الوقت ذاته امتلاك واشنطن ذخائر كافية لمواصلة العمليات.
إلا أن التقرير أشار إلى اختناقات مزمنة في الإنتاج؛ إذ تنتج شركة "لوكهيد مارتن" نحو 600 صاروخ من طراز (PAC-3) سنوياً، بينما اعترف
وزير الخارجية
الأميركي مارك روبيو، هذا الأسبوع، بأن بلاده تنتج فعلياً ما بين 6 إلى 7 صواريخ اعتراضية فقط شهرياً، مقابل إنتاج صيني يتجاوز 100 صاروخ في الفترة ذاتها.
الثغرة الأوكرانية
تسبب هذا النقص في ترك الحلفاء
الأوروبيين
وأوكرانيا في قوائم انتظار تمتد لسنوات. ويقدر سلاح الجو الأوكراني حاجته إلى 60 صاروخاً اعتراضياً شهرياً على الأقل لمواجهة الهجمات الروسية، في حين تبلغ قدرة روسيا الإنتاجية نحو 80 صاروخاً باليستياً شهرياً.
وكان
وزير الدفاع
الألماني بوريس بيستوريوس قد دعا دول "الناتو" في شباط الماضي للتبرع بالصواريخ، لكن ألمانيا كانت الوحيدة التي تعهدت بمنح 5 صواريخ فقط، مما يعكس مدى استنزاف المخزونات الأوروبية.
تعقيد مسار السلام
حذر مفوضون أوروبيون وأوكرانيون من أن نقص الدفاعات الجوية قد يعقد محادثات السلام المستقبيلة، خاصة وأن الضمانات الأمنية الغربية لكييف ترتكز بشكل أساسي على تعزيز حماية أجوائها.
ورغم النجاحات التي حققها نظام "باتريوت" في إسقاط صواريخ روسية فرط صوتية، إلا أن استمرار المواجهة في
الشرق الأوسط
بات يهدد بشكل مباشر قدرة الغرب على تأمين احتياجات الجبهة الأوكرانية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"بلومبرغ": مخزون قطر من صواريخ باتريوت يكفي 4 أيام فقط لصد الهجمات الإيرانية
Lebanon 24
"بلومبرغ": مخزون قطر من صواريخ باتريوت يكفي 4 أيام فقط لصد الهجمات الإيرانية
05/03/2026 17:25:02
05/03/2026 17:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"القناة 13" الإسرائيلية: أميركا تشترط على إيران وقف التخصيب وتقليص مخزون الصواريخ
Lebanon 24
"القناة 13" الإسرائيلية: أميركا تشترط على إيران وقف التخصيب وتقليص مخزون الصواريخ
05/03/2026 17:25:02
05/03/2026 17:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الاستخبارات الأميركية: إيران لديها أكبر مخزون من الصواريخ الباليستية بالمنطقة
Lebanon 24
الاستخبارات الأميركية: إيران لديها أكبر مخزون من الصواريخ الباليستية بالمنطقة
05/03/2026 17:25:02
05/03/2026 17:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر: مخزوناتنا من صواريخ "باتريوت" لم تستنفد والاحتياطيات كافية
Lebanon 24
قطر: مخزوناتنا من صواريخ "باتريوت" لم تستنفد والاحتياطيات كافية
05/03/2026 17:25:02
05/03/2026 17:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
الشرق الأوسط
وزير الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الأوروبيين
الإيرانية
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟
Lebanon 24
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟
10:00 | 2026-03-05
05/03/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحرس الثوري أرغمني".. اعترافات مثيرة لباكستاني متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب
Lebanon 24
"الحرس الثوري أرغمني".. اعترافات مثيرة لباكستاني متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب
09:44 | 2026-03-05
05/03/2026 09:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تدين هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على أذربيجان
Lebanon 24
تركيا تدين هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على أذربيجان
09:17 | 2026-03-05
05/03/2026 09:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوليتيكو": البنتاغون يتوقع صراعا مع إيران يحشد له دعماً استخباراتياً حتى أيلول المقبل
Lebanon 24
"بوليتيكو": البنتاغون يتوقع صراعا مع إيران يحشد له دعماً استخباراتياً حتى أيلول المقبل
09:06 | 2026-03-05
05/03/2026 09:06:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرز المرشحين للمرشد الثالث لإيران.. من سيخلف خامنئي؟
Lebanon 24
أبرز المرشحين للمرشد الثالث لإيران.. من سيخلف خامنئي؟
09:00 | 2026-03-05
05/03/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
16:56 | 2026-03-04
04/03/2026 04:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
03:58 | 2026-03-05
05/03/2026 03:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
13:46 | 2026-03-04
04/03/2026 01:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
13:00 | 2026-03-04
04/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2026-03-05
إلى متى ستستمر الحرب في إيران؟
09:44 | 2026-03-05
"الحرس الثوري أرغمني".. اعترافات مثيرة لباكستاني متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب
09:17 | 2026-03-05
تركيا تدين هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على أذربيجان
09:06 | 2026-03-05
"بوليتيكو": البنتاغون يتوقع صراعا مع إيران يحشد له دعماً استخباراتياً حتى أيلول المقبل
09:00 | 2026-03-05
أبرز المرشحين للمرشد الثالث لإيران.. من سيخلف خامنئي؟
08:28 | 2026-03-05
وزير بريطاني: الأزمة الإيرانية قد تمتد لأسابيع أو أشهر
فيديو
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
05/03/2026 17:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
05/03/2026 17:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
05/03/2026 17:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24