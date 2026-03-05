تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"الحرس الثوري أرغمني".. اعترافات مثيرة لباكستاني متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب
05-03-2026
كشفت وثائق قضائية أميركية عن اعترافات صادمة أدلى بها المواطن الباكستاني "آصف ميرزا"، المتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال استهدفت مسؤولين أميركيين، على رأسهم الرئيس السابق
دونالد ترامب
، مؤكداً أن
الحرس الثوري الإيراني
هو من دفعه للقيام بهذه المهمة تحت الضغط والتهديد.
تفاصيل المخطط
وأقر ميرزا أمام المحققين بأنه تم تجنيده من قبل عناصر تابعة للحرس الثوري
الإيراني
أثناء وجوده في
إيران
. وأوضح المتهم أن الجهات
الإيرانية
"أرغمته" على التعاون معها لتنفيذ عمليات انتقامية رداً على اغتيال قائد فيلق
القدس
قاسم
سليماني في عام 2020، مشيراً إلى أن المخطط كان يتضمن استهداف شخصيات سياسية بارزة على الأراضي الأميركية.
الاختراق الأمني
وأظهرت التحقيقات أن ميرزا حاول تجنيد أفراد لتنفيذ المهمة، إلا أنه وقع في فخ عملاء سريين لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تظاهروا بأنهم قتلة مأجورون. وخلال اللقاءات المسجلة، شرح المتهم كيفية توزيع الأدوار، بدءاً من استطلاع المواقع وصولاً إلى تنفيذ الاغتيال، مؤكداً أن التمويل والتوجيه كانا يصدران مباشرة من
طهران
.
أبعاد القضية
تأتي هذه الاعترافات لتزيد من حدة التوتر بين
واشنطن
وطهران، حيث تعتبرها السلطات الأميركية دليلاً جديداً على المحاولات الإيرانية المستمرة للتدخل الأمني واستهداف رموز سياسية أميركية.
ومن المتوقع أن يواجه ميرزا عقوبات مشددة في حال إدانته بتهمة الإرهاب العابر للحدود والتآمر لارتكاب جريمة قتل مأجورة، في قضية وُصفت بأنها واحدة من أخطر ملفات الاختراق الأمني الخارجي في الآونة الأخيرة.
