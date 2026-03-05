"الحرس الثوري أرغمني".. اعترافات مثيرة لباكستاني متهم بالتخطيط لاغتيال ترامب

كشفت وثائق قضائية أميركية عن اعترافات صادمة أدلى بها المواطن الباكستاني "آصف ميرزا"، المتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال استهدفت مسؤولين أميركيين، على رأسهم الرئيس السابق ، مؤكداً أن هو من دفعه للقيام بهذه المهمة تحت الضغط والتهديد.



تفاصيل المخطط

وأقر ميرزا أمام المحققين بأنه تم تجنيده من قبل عناصر تابعة للحرس الثوري أثناء وجوده في . وأوضح المتهم أن الجهات "أرغمته" على التعاون معها لتنفيذ عمليات انتقامية رداً على اغتيال قائد فيلق سليماني في عام 2020، مشيراً إلى أن المخطط كان يتضمن استهداف شخصيات سياسية بارزة على الأراضي الأميركية.



الاختراق الأمني

وأظهرت التحقيقات أن ميرزا حاول تجنيد أفراد لتنفيذ المهمة، إلا أنه وقع في فخ عملاء سريين لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تظاهروا بأنهم قتلة مأجورون. وخلال اللقاءات المسجلة، شرح المتهم كيفية توزيع الأدوار، بدءاً من استطلاع المواقع وصولاً إلى تنفيذ الاغتيال، مؤكداً أن التمويل والتوجيه كانا يصدران مباشرة من .



أبعاد القضية

تأتي هذه الاعترافات لتزيد من حدة التوتر بين وطهران، حيث تعتبرها السلطات الأميركية دليلاً جديداً على المحاولات الإيرانية المستمرة للتدخل الأمني واستهداف رموز سياسية أميركية.

ومن المتوقع أن يواجه ميرزا عقوبات مشددة في حال إدانته بتهمة الإرهاب العابر للحدود والتآمر لارتكاب جريمة قتل مأجورة، في قضية وُصفت بأنها واحدة من أخطر ملفات الاختراق الأمني الخارجي في الآونة الأخيرة.





