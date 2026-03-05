أزمة مخزون تلوح في الأفق.. واشنطن تستهلك 400 صاروخ "توماهوك" خلال 72 ساعة

تواجه الأميركية (البنتاغون) تحدياً لوجستياً متزايداً في ظل وتيرة الاستهلاك العالية لصواريخ "توماهوك" المجنحة، حيث كشفت تقارير عن إطلاق نحو 400 صاروخ خلال 72 ساعة فقط في إطار العمليات العسكرية الجارية، ما يضع مخزونات أمام خطر النقص الحاد.



إن الحجم الهائل للصواريخ المستخدمة في الأيام الثلاثة الماضية يعادل جزءاً كبيراً من الإنتاج السنوي لهذه المنظومة الاستراتيجية. وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه الضغوط على سلاسل التوريد العسكرية الأميركية لتلبية احتياجات الجبهات المشتعلة، مما يثير مخاوف الخبراء من تآكل القدرات الردعية في مناطق أخرى من العالم.



وتكمن خطورة هذا الاستنزاف في أن صواريخ "توماهوك" تتطلب عمليات تصنيع معقدة وفترات زمنية طويلة لتعويض ما يتم استهلاكه، وهو ما لا يتناسب مع وتيرة العمليات الحالية. ويرى محللون عسكريون أن قد يضطر إلى مراجعة استراتيجيته الهجومية أو تسريع وتيرة التعاقدات مع شركات الدفاع لضمان الحفاظ على الحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي اللازم للأمن القومي الأميركي.





