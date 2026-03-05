تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
أزمة مخزون تلوح في الأفق.. واشنطن تستهلك 400 صاروخ "توماهوك" خلال 72 ساعة
Lebanon 24
05-03-2026
|
10:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه
وزارة الدفاع
الأميركية (البنتاغون) تحدياً لوجستياً متزايداً في ظل وتيرة الاستهلاك العالية لصواريخ "توماهوك" المجنحة، حيث كشفت تقارير عن إطلاق نحو 400 صاروخ خلال 72 ساعة فقط في إطار العمليات العسكرية الجارية، ما يضع مخزونات
واشنطن
أمام خطر النقص الحاد.
إن الحجم الهائل للصواريخ المستخدمة في الأيام الثلاثة الماضية يعادل جزءاً كبيراً من الإنتاج السنوي لهذه المنظومة الاستراتيجية. وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه الضغوط على سلاسل التوريد العسكرية الأميركية لتلبية احتياجات الجبهات المشتعلة، مما يثير مخاوف الخبراء من تآكل القدرات الردعية في مناطق أخرى من العالم.
وتكمن خطورة هذا الاستنزاف في أن صواريخ "توماهوك" تتطلب عمليات تصنيع معقدة وفترات زمنية طويلة لتعويض ما يتم استهلاكه، وهو ما لا يتناسب مع وتيرة العمليات الحالية. ويرى محللون عسكريون أن
البنتاغون
قد يضطر إلى مراجعة استراتيجيته الهجومية أو تسريع وتيرة التعاقدات مع شركات الدفاع لضمان الحفاظ على الحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي اللازم للأمن القومي الأميركي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مهلة الـ 72 ساعة.. شرطة إيران تلوّح بـ"العفو المشروط" للمحتجين
Lebanon 24
مهلة الـ 72 ساعة.. شرطة إيران تلوّح بـ"العفو المشروط" للمحتجين
05/03/2026 19:22:50
05/03/2026 19:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الإغلاق يهدّد "صيدليات انكلترا".. أزمة كبرى تلوح في الأفق
Lebanon 24
الإغلاق يهدّد "صيدليات انكلترا".. أزمة كبرى تلوح في الأفق
05/03/2026 19:22:50
05/03/2026 19:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تطلب من الممثل الدبلوماسي الأول لجنوب أفريقيا بمغادرتها خلال 72 ساعة
Lebanon 24
إسرائيل تطلب من الممثل الدبلوماسي الأول لجنوب أفريقيا بمغادرتها خلال 72 ساعة
05/03/2026 19:22:50
05/03/2026 19:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت: انقطاع الإنترنت في إيران تجاوز الآن حاجز 72 ساعة
Lebanon 24
موقع "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت: انقطاع الإنترنت في إيران تجاوز الآن حاجز 72 ساعة
05/03/2026 19:22:50
05/03/2026 19:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع
البنتاغون
بنتاغون
واشنطن
تيجي
زايد
ايدا
توري
تابع
قد يعجبك أيضاً
عراقجي: الهجوم في خضم المفاوضات تسبّب في نفورنا من أي محادثات مستقبلية
Lebanon 24
عراقجي: الهجوم في خضم المفاوضات تسبّب في نفورنا من أي محادثات مستقبلية
12:16 | 2026-03-05
05/03/2026 12:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران: إطلاق 500 صاروخ وأكثر من 2000 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب
Lebanon 24
إيران: إطلاق 500 صاروخ وأكثر من 2000 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب
12:02 | 2026-03-05
05/03/2026 12:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
12:00 | 2026-03-05
05/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: سنقضي على "حزب الله"
Lebanon 24
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: سنقضي على "حزب الله"
11:53 | 2026-03-05
05/03/2026 11:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: العدوان الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خيارا سوى الدفاع عن النفس
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: العدوان الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خيارا سوى الدفاع عن النفس
11:46 | 2026-03-05
05/03/2026 11:46:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
16:56 | 2026-03-04
04/03/2026 04:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
03:58 | 2026-03-05
05/03/2026 03:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
13:46 | 2026-03-04
04/03/2026 01:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
13:00 | 2026-03-04
04/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان إسرائيلي بشأن لبنان و "الحزب".. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان إسرائيلي بشأن لبنان و "الحزب".. ماذا جاء فيه؟
16:15 | 2026-03-04
04/03/2026 04:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:16 | 2026-03-05
عراقجي: الهجوم في خضم المفاوضات تسبّب في نفورنا من أي محادثات مستقبلية
12:02 | 2026-03-05
إيران: إطلاق 500 صاروخ وأكثر من 2000 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب
12:00 | 2026-03-05
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
11:53 | 2026-03-05
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: سنقضي على "حزب الله"
11:46 | 2026-03-05
الرئيس الإيراني: العدوان الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خيارا سوى الدفاع عن النفس
11:32 | 2026-03-05
بعد هجوم شنّه "حزب الله"... إصابة 3 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان
فيديو
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
05/03/2026 19:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
05/03/2026 19:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
05/03/2026 19:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24