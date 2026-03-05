ترامب: لن نقبل زعيماً إيرانياً يواصل سياسات خامنئي

أكد الرئيس الأميركي لموقع أكسيوس أن ابن غير مقبول بالنسبة له، مؤكداً أنهم يضيعون وقتهم لأنه شخصية ضعيفة، وأضاف أن لن تقبل زعيماً إيرانياً جديداً يواصل سياسات ، محذراً من أن استمرار هذه السياسات سيجبرهم على العودة إلى الحرب خلال خمس سنوات، ومشدداً على أنهم يريدون شخصاً يجلب السلام والانسجام إلى .

Advertisement