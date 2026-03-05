تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: لن نقبل زعيماً إيرانياً يواصل سياسات خامنئي
Lebanon 24
05-03-2026
|
11:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لموقع
أكسيوس
أن ابن
علي خامنئي
غير مقبول بالنسبة له، مؤكداً أنهم يضيعون وقتهم لأنه شخصية ضعيفة، وأضاف أن
الولايات المتحدة
لن تقبل زعيماً إيرانياً جديداً يواصل سياسات
خامنئي
، محذراً من أن استمرار هذه السياسات سيجبرهم على العودة إلى الحرب خلال خمس سنوات، ومشدداً على أنهم يريدون شخصاً يجلب السلام والانسجام إلى
إيران
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بزشكيان: مقتل خامنئي وقيادات اخرى لن يسبب خللاً في عزم الحكومة على مواصلة أداء واجباتها ومسؤولياتها
Lebanon 24
بزشكيان: مقتل خامنئي وقيادات اخرى لن يسبب خللاً في عزم الحكومة على مواصلة أداء واجباتها ومسؤولياتها
05/03/2026 19:21:21
05/03/2026 19:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الخبراء الإيراني لوكالة إسنا: اختيار خليفة خامنئي لن يستغرق وقتا طويلا
Lebanon 24
مجلس الخبراء الإيراني لوكالة إسنا: اختيار خليفة خامنئي لن يستغرق وقتا طويلا
05/03/2026 19:21:21
05/03/2026 19:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإيراني: مقتل خامنئي لن يمر دون ردّ
Lebanon 24
الجيش الإيراني: مقتل خامنئي لن يمر دون ردّ
05/03/2026 19:21:21
05/03/2026 19:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الأركان الإيرانية: سنجعل أميركا والكيان الصهيوني يندمان وسنواصل مسيرة القائد خامنئي حتى استسلام الأعداء
Lebanon 24
هيئة الأركان الإيرانية: سنجعل أميركا والكيان الصهيوني يندمان وسنواصل مسيرة القائد خامنئي حتى استسلام الأعداء
05/03/2026 19:21:21
05/03/2026 19:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
علي خامنئي
دونالد
ترامب
إيران
إيرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
عراقجي: الهجوم في خضم المفاوضات تسبّب في نفورنا من أي محادثات مستقبلية
Lebanon 24
عراقجي: الهجوم في خضم المفاوضات تسبّب في نفورنا من أي محادثات مستقبلية
12:16 | 2026-03-05
05/03/2026 12:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران: إطلاق 500 صاروخ وأكثر من 2000 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب
Lebanon 24
إيران: إطلاق 500 صاروخ وأكثر من 2000 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب
12:02 | 2026-03-05
05/03/2026 12:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
12:00 | 2026-03-05
05/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: سنقضي على "حزب الله"
Lebanon 24
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: سنقضي على "حزب الله"
11:53 | 2026-03-05
05/03/2026 11:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: العدوان الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خيارا سوى الدفاع عن النفس
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: العدوان الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خيارا سوى الدفاع عن النفس
11:46 | 2026-03-05
05/03/2026 11:46:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
16:56 | 2026-03-04
04/03/2026 04:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
03:58 | 2026-03-05
05/03/2026 03:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
13:46 | 2026-03-04
04/03/2026 01:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
13:00 | 2026-03-04
04/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان إسرائيلي بشأن لبنان و "الحزب".. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان إسرائيلي بشأن لبنان و "الحزب".. ماذا جاء فيه؟
16:15 | 2026-03-04
04/03/2026 04:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:16 | 2026-03-05
عراقجي: الهجوم في خضم المفاوضات تسبّب في نفورنا من أي محادثات مستقبلية
12:02 | 2026-03-05
إيران: إطلاق 500 صاروخ وأكثر من 2000 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب
12:00 | 2026-03-05
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
11:53 | 2026-03-05
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: سنقضي على "حزب الله"
11:46 | 2026-03-05
الرئيس الإيراني: العدوان الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خيارا سوى الدفاع عن النفس
11:32 | 2026-03-05
بعد هجوم شنّه "حزب الله"... إصابة 3 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان
فيديو
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
05/03/2026 19:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
05/03/2026 19:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
05/03/2026 19:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24