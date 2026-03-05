الرئيس الإيراني: العدوان الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خيارا سوى الدفاع عن النفس

أكد الرئيس الايراني أن حاولت، بمساعدة دول الجوار وعبر الدبلوماسية، تجنب الحرب، وقال إن العدوان الأمريكي-الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن النفس، ومشدداً على احترام سيادة دول الجوار واعتقاد أن أمن واستقرار المنطقة يجب أن يتحققا بأيدي دول المنطقة نفسها.

