اتصال كويتي أميركي يؤكد إدانة العدوان الإيراني

تلقى الشيخ جراح اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي حيث تم التأكيد على إدانة العدوان الذي استهدف ودول المنطقة وحق الدول التي تم استهدافها في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها.

