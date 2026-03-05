تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

ترامب: لا قلق من ارتفاع أسعار البنزين وأولوية واشنطن العملية العسكرية ضد إيران

Lebanon 24
05-03-2026 | 16:36
A-
A+
ترامب: لا قلق من ارتفاع أسعار البنزين وأولوية واشنطن العملية العسكرية ضد إيران
ترامب: لا قلق من ارتفاع أسعار البنزين وأولوية واشنطن العملية العسكرية ضد إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه غير قلق بشأن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة نتيجة توسع الصراع مع إيران، مؤكداً أن العملية العسكرية الأميركية تمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن.

وأوضح ترامب في مقابلة مع «رويترز»، رداً على سؤال بشأن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود: «ليس لدي أي قلق بشأن ذلك، سوف تنخفض بسرعة كبيرة عندما ينتهي هذا الأمر، وإذا ارتفعت فلتكن، لكن العملية العسكرية أهم بكثير من ارتفاع سعر البنزين قليلاً».

وفي سياق متصل، وضع ترامب جدولاً زمنياً يتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع للحملة العسكرية ضد طهران، إلا أن خبراء سياسيين وعسكريين شككوا في إمكانية تحقيق ذلك، مشيرين إلى أن الإدارة الأميركية لم تحدد بعد الهدف النهائي للعملية في ظل استمرار توسع الصراع في المنطقة وخارجها.

كما أشار الرئيس الأميركي إلى أنه لا يتطلع إلى السحب من «احتياطي البترول الاستراتيجي»، معرباً عن ثقته في بقاء مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحن النفط قرب إيران، مفتوحاً، مضيفاً أن البحرية الإيرانية أصبحت في «قاع البحر».

في المقابل، قفزت أسعار النفط العالمية بنحو 16 في المائة منذ اندلاع الحرب يوم السبت الماضي، مع تسبب الصراع المتصاعد في اضطراب إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

ووفقاً لجمعية السيارات الأميركية (AAA)، ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 27 سنتاً منذ الأسبوع الماضي ليصل إلى 3.25 دولار للغالون، أي بزيادة 15 سنتاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم أن ترامب اعتبر أن التكاليف «لم ترتفع كثيراً».

ويمثل ذلك تغيراً في نبرة الرئيس الأميركي الذي كان قد أشاد بانخفاض أسعار البنزين خلال خطاب «حالة الاتحاد» الشهر الماضي، كما ركز على ملف الطاقة في تجمع انتخابي بولاية تكساس قبل ساعات من شن الولايات المتحدة غاراتها الجوية.

من جهته، قلل قادة الجمهوريين في الكونغرس، ومن بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، من المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود، رغم توجه الحزب إلى إبراز الإنجازات الاقتصادية ضمن استراتيجيته لانتخابات التجديد النصفي.

ويرى محللون سياسيون أن ارتفاع أسعار البنزين قد يضر بالجمهوريين في انتخابات نوفمبر، إذا قرر الناخبون، الذين يعانون أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة، معاقبة الحزب في صناديق الاقتراع.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: يمكنني أن أجعل العملية العسكرية ضد إيران طويلة أو أنهيها خلال يومين أو ثلاثة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: لا يمكن استبعاد عملية عسكرية جديدة ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب عن عملية عسكرية ضد إيران: سنراقب الوضع
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا أرغب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران ولكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضروريا
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

من جهته

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:58 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
21:01 | 2026-03-05
Lebanon24
20:44 | 2026-03-05
Lebanon24
20:27 | 2026-03-05
Lebanon24
16:22 | 2026-03-05
Lebanon24
16:10 | 2026-03-05
Lebanon24
16:06 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24