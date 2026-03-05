تقرير أميركي.. هذا ما يخطط له "البنتاغون" بشأن إيران

يعمل مسؤولو الأميركية (البنتاغون) على إعداد خطط لإعادة بناء مخزونات الذخائر التي استهلكت خلال العمليات العسكرية ضد خلال الأسبوع الماضي، في ظل الاستهلاك الكبير للأسلحة في القتال الجاري.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إدارة الرئيس الأميركي لزيادة إنتاج الصواريخ الأميركية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.



ويتوقع مشرعون في الكونغرس ومسؤولون في قطاع الصناعات الدفاعية أن يتقدم البنتاغون بطلب تمويل إضافي لتغطية تكاليف الحرب، على أن يستخدم التمويل لشراء أنظمة صاروخية مثل باتريوت وتوماهوك وثاد، التي استخدمت بكثافة منذ بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران.



ويشير التقرير إلى أن القتال الأخير في إيران استنزف جزءا من مخزونات هذه الأنظمة.



وكان الرئيس قد تعهد في كانون الثاني بزيادة كبيرة في ميزانية الدفاع، قائلا إن الميزانية المقبلة قد تصل إلى 1.5 تريليون دولار.



كما تضغط على شركات الدفاع الكبرى مثل لوكهيد مارتن وRTX لزيادة إنتاج الصواريخ المتقدمة إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف.



وتقدر تكلفة الأيام الأربعة الأولى من الضربات ضد إيران بنحو 11 مليار دولار، شملت نشر أكثر من 12 سفينة حربية و100 طائرة في وإطلاق صواريخ اعتراضية بمليارات الدولارات، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال".