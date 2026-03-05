هجوم إيراني يستهدف فندقين في البحرين

قالت البحرينية، فجر الجمعة، إن هجوماً إيرانياً استهدف فندقاً ومبنيين سكنيين في العاصمة المنامة، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية من دون تسجيل خسائر في الأرواح.





وأوضحت الوزارة أن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على حريق اندلع في شقة بأحد المبنيين جراء الهجوم.





وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق إطلاق صافرات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة التعليمات عبر القنوات الرسمية.





وفي السياق ذاته، ذكرتالقيادة العامة لقوة دفاع ، مساء الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي ما زالت تتصدى لموجات متتابعة من الهجمات .





وأوضحت أن الدفاعات الجوية دمرت منذ بدء الهجمات 78 صاروخاً و129 طائرة مسيّرة كانت تستهدف أراضي .





واعتبرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يمثل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق .