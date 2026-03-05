تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مُجدداً.. ضربات إسرائيلية واسعة تطال إيران
Lebanon 24
05-03-2026
|
21:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
، فجر الجمعة، أنه شن موجة ضربات واسعة النطاق على
طهران
استهدفت ما وصفها بـ"بنى تحتية تابعة للنظام
الإيراني
" في العاصمة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إنَّ القوات
الإسرائيلية
نفذت "موجة ضربات واسعة النطاق على بنى تحتية تابعة للنظام الإرهابي الإيراني في طهران".
من جهته
، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجارات في عدة مناطق من العاصمة طهران.
وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس
هيئة الأركان العامة
للجيش الإسرائيلي إيال زامير إن
إسرائيل
انتقلت إلى المرحلة الثانية من الهجمات على
إيران
.
وأضاف زامير: "في هذه المرحلة، سنواصل تفكيك النظام وقدراته العسكرية".
وأوضح أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ منذ صباح السبت الماضي نحو 2500 هجوم على أهداف داخل إيران خلال ما وصفه بـ"مرحلة الهجوم المفاجئ"، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية حققت تفوقا جوياً ودمرت أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية.
وأشار إلى أنه تم ضرب مئات المنصات الصاروخية، معتبراً أن ذلك ساهم في حماية الأرواح داخل إسرائيل، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الخطر لم ينته بعد، قائلاً: "كل صاروخ فتاك ويمثل تهديداً".
ودوت صافرات الإنذار
في إسرائيل
عدة مرات الخميس بعد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاهها.
كذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أنه قتل عدة قيادات إيرانية في هجمات استهدفت مواقع داخل إيران.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اسرائيل: سلاح الجو يشن الآن سلسلة ضربات واسعة على أهداف عسكرية غرب إيران
Lebanon 24
اسرائيل: سلاح الجو يشن الآن سلسلة ضربات واسعة على أهداف عسكرية غرب إيران
06/03/2026 08:05:02
06/03/2026 08:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن شنّ ضربات واسعة النطاق في طهران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن شنّ ضربات واسعة النطاق في طهران
06/03/2026 08:05:02
06/03/2026 08:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيليّة: احتمالات تنفيذ ضربة أميركية ضد إيران ارتفعت خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيليّة: احتمالات تنفيذ ضربة أميركية ضد إيران ارتفعت خلال الـ24 ساعة الماضية
06/03/2026 08:05:02
06/03/2026 08:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: ضربات أميركية إسرائيلية على محافظة يزد في وسط إيران
Lebanon 24
أ ف ب: ضربات أميركية إسرائيلية على محافظة يزد في وسط إيران
06/03/2026 08:05:02
06/03/2026 08:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الأركان العامة
العامة للجيش
هيئة الأركان
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تنفذ الموجة الـ14 من الضربات على طهران.. والحرس الثوري يتوعد بتوسيع الهجمات
Lebanon 24
إسرائيل تنفذ الموجة الـ14 من الضربات على طهران.. والحرس الثوري يتوعد بتوسيع الهجمات
01:00 | 2026-03-06
06/03/2026 01:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ردًّا على الهجمات الإيرانية.. خطوة مالية قاسية قد تتخذها الإمارات
Lebanon 24
ردًّا على الهجمات الإيرانية.. خطوة مالية قاسية قد تتخذها الإمارات
00:51 | 2026-03-06
06/03/2026 12:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إرسال قوات برية إلى إيران سيكون مضيعة للوقت.. ودمرنا 60% من صواريخها
Lebanon 24
ترامب: إرسال قوات برية إلى إيران سيكون مضيعة للوقت.. ودمرنا 60% من صواريخها
00:35 | 2026-03-06
06/03/2026 12:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديد هوية 3 مشتبه بهم.. كشف خيوط اغتيال سيف الإسلام القذافي
Lebanon 24
تحديد هوية 3 مشتبه بهم.. كشف خيوط اغتيال سيف الإسلام القذافي
00:09 | 2026-03-06
06/03/2026 12:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"فصائل كردية" تستعد لاقتحام إيران.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
"فصائل كردية" تستعد لاقتحام إيران.. إليكم التفاصيل
00:08 | 2026-03-06
06/03/2026 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
03:58 | 2026-03-05
05/03/2026 03:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
13:23 | 2026-03-05
05/03/2026 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
05:00 | 2026-03-05
05/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
13:13 | 2026-03-05
05/03/2026 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
08:00 | 2026-03-05
05/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:00 | 2026-03-06
إسرائيل تنفذ الموجة الـ14 من الضربات على طهران.. والحرس الثوري يتوعد بتوسيع الهجمات
00:51 | 2026-03-06
ردًّا على الهجمات الإيرانية.. خطوة مالية قاسية قد تتخذها الإمارات
00:35 | 2026-03-06
ترامب: إرسال قوات برية إلى إيران سيكون مضيعة للوقت.. ودمرنا 60% من صواريخها
00:09 | 2026-03-06
تحديد هوية 3 مشتبه بهم.. كشف خيوط اغتيال سيف الإسلام القذافي
00:08 | 2026-03-06
"فصائل كردية" تستعد لاقتحام إيران.. إليكم التفاصيل
00:02 | 2026-03-06
بطلب من 7 دول.. اجتماع وزاري عربي الأحد لبحث "الانتهاكات الإيرانية"
فيديو
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
06/03/2026 08:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
06/03/2026 08:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
06/03/2026 08:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24