عربي-دولي

مُجدداً.. ضربات إسرائيلية واسعة تطال إيران

Lebanon 24
05-03-2026 | 21:51
مُجدداً.. ضربات إسرائيلية واسعة تطال إيران
مُجدداً.. ضربات إسرائيلية واسعة تطال إيران photos 0
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، أنه شن موجة ضربات واسعة النطاق على طهران استهدفت ما وصفها بـ"بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني" في العاصمة.
 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إنَّ القوات الإسرائيلية نفذت "موجة ضربات واسعة النطاق على بنى تحتية تابعة للنظام الإرهابي الإيراني في طهران".


من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجارات في عدة مناطق من العاصمة طهران.


وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إيال زامير إن إسرائيل انتقلت إلى المرحلة الثانية من الهجمات على إيران.


وأضاف زامير: "في هذه المرحلة، سنواصل تفكيك النظام وقدراته العسكرية".


وأوضح أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ منذ صباح السبت الماضي نحو 2500 هجوم على أهداف داخل إيران خلال ما وصفه بـ"مرحلة الهجوم المفاجئ"، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية حققت تفوقا جوياً ودمرت أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية.


وأشار إلى أنه تم ضرب مئات المنصات الصاروخية، معتبراً أن ذلك ساهم في حماية الأرواح داخل إسرائيل، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الخطر لم ينته بعد، قائلاً: "كل صاروخ فتاك ويمثل تهديداً".


ودوت صافرات الإنذار في إسرائيل عدة مرات الخميس بعد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاهها.


كذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أنه قتل عدة قيادات إيرانية في هجمات استهدفت مواقع داخل إيران.
