أميرال أميركي: دخلنا "المرحلة التالية" من الحرب

قال الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية الجمعة إن انتقلت إلى "المرحلة التالية" من الحرب على ، مؤكداً أن القوات الأميركية ستعمل بشكل ممنهج على تفكيك قدرة إنتاج الصواريخ في ، مشيراً إلى أن ذلك "يجري العمل عليه بالفعل" لكنه سيستغرق بعض الوقت.



ويأتي ذلك فيما أكد الأميركي بيت هيغسيث أن لن توسع أهدافها العسكرية في إيران، قائلاً: "لا يوجد أي توسيع لأهدافنا. نحن نعرف تمامًا ما نسعى لتحقيقه"، لكنه أضاف أن ترامب "ستكون له كلمة قوية جدًا" في تحديد من يدير إيران، بعد أن قال الرئيس لرويترز إن الولايات المتحدة يجب أن تشارك في اختيار الزعيم المقبل.



وبحسب النص، كانت الأميركية قد أوضحت أن الحملة تركز على تدمير صواريخ إيران الهجومية وقدراتها على إنتاج الصواريخ وسلاح البحرية، ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي. كما شملت الحملة الأميركية التي بدأت السبت أهدافاً في أنحاء إيران، وردت طهران بهجمات في المنطقة.



وذكر التقرير أن أذربيجان أصبحت أحدث دولة تنضم إلى قائمة الدول المستهدفة، إذ اتهمت إيران بإطلاق طائرات مسيّرة على أراضيها وأمرت بإغلاق مجالها الجوي في الجنوب لمدة 12 ساعة. وقال هيغسيث إن استهداف إيران لدول المنطقة يجعل هذه الدول أقرب إلى الولايات المتحدة، مضيفاً أن ذلك "يعزز وحدة المقاومة" لتركيز الجهود على الأهداف المطلوبة.



وضربت الولايات المتحدة أكثر من ألفي هدف في إيران، بما في ذلك سفن حربية. وقال كوبر إن القوات دمرت 30 سفينة حربية إيرانية، بينها حاملة طائرات مسيّرة إيرانية استُهدفت الخميس، ونشر البنتاغون لاحقاً مقطعاً مصوراً لاحتراقها.



وحدد الجيش الأميركي هوية ستة جنود من قوات الاحتياط قُتلوا جراء هجوم بطائرة مسيّرة على منشأة عسكرية أميركية في ميناء الشعيبة بالكويت، مع تحذيرات من ترامب ومسؤولين كبار من سقوط مزيد من القتلى.



وختم هيغسيث بالقول إن إيران ترتكب خطأ إذا اعتقدت أن الولايات المتحدة لا تستطيع مواصلة الحرب، معتبراً أن ما يجري "مجرد بداية القتال"، وأضاف: "لقد حددنا الجدول الزمني". (العين)

