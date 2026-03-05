تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الكويت: الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي

Lebanon 24
05-03-2026 | 22:39
A-
A+
الكويت: الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي
الكويت: الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صرّح الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجوم صاروخي اخترق أجواء البلاد، مشيراً إلى أن صفارات الإنذار انطلقت وفق الإجراءات المتبعة.

وأوضح العطوان عبر الحساب الرسمي لرئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط بعض الشظايا، ما أدى إلى أضرار مادية محدودة تمثلت في تضرر مركبة، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأكد أن القوات المسلحة الكويتية تواصل تنفيذ مهامها الدفاعية بكفاءة وجاهزية عالية بما يضمن حماية البلاد وصون أمنها واستقرارها، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة مع استمرار الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على عدد من دول المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع القطرية: قطر تعرضت لهجوم صاروخي والدفاعات الجوية تتصدى
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع القطرية: القوات الجوية تصدت اليوم لمسيّرتين إيرانيتين وصاروخين كروز
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني: دفاعاتنا الجوية تصدت بنجاح وأسقطت صاروخين باليستيين استهدفا الأراضي الأردنية
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى بنجاح للصواريخ والمسيرات الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الكويتية

صفارات الإنذار

العامة للجيش

وزارة الدفاع

عبدالعزيز

الكويتية

سعود عبد

رئاسة ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2026-03-06
Lebanon24
03:28 | 2026-03-06
Lebanon24
03:17 | 2026-03-06
Lebanon24
02:56 | 2026-03-06
Lebanon24
02:52 | 2026-03-06
Lebanon24
02:18 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24