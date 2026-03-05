الكويت: الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي

صرّح الناطق الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن العطوان أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجوم صاروخي اخترق أجواء البلاد، مشيراً إلى أن انطلقت وفق الإجراءات المتبعة.



وأوضح العطوان عبر الحساب الرسمي لرئاسة الأركان أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط بعض الشظايا، ما أدى إلى أضرار مادية محدودة تمثلت في تضرر مركبة، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.



وأكد أن القوات المسلحة الكويتية تواصل تنفيذ مهامها الدفاعية بكفاءة وجاهزية عالية بما يضمن حماية البلاد وصون أمنها واستقرارها، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة مع استمرار الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على عدد من دول المنطقة.

Advertisement