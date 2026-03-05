إيران تستأنف استهدافاتها في دول الخليج.. والسعودية تعترض صواريخ باليستية

أعلنت الجمعة اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية، بحسب ما نشر حساب الوزارة على منصة "إكس".



وتقع قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب شرق مدينة الخرج، على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب .

ويأتي الإعلان كأحدث رصد لجهود في اعتراض الصواريخ والمسيرات التي تستهدف البلاد، في ظل توترات أمنية متصاعدة واستمرار هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على عدد من دول المنطقة.



وأكدت السعودية مواصلة مراقبة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها.