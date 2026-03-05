إسرائيل تنتقل إلى المرحلة الثانية من الحرب الإيرانية

أعلن الجيش ، فجر الجمعة، تنفيذ "موجة ضربات واسعة النطاق" على استهدفت ما وصفه بـ"بنى تحتية تابعة للنظام " في العاصمة، بحسب بيان رسمي.



في المقابل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجارات في عدة مناطق من طهران.



وكان رئيس للجيش الإسرائيلي قد قال، الخميس، إن انتقلت إلى "المرحلة الثانية" من الهجمات على ، مضيفاً: "سنواصل تفكيك النظام وقدراته العسكرية".



وأوضح أن سلاح الجو نفذ منذ صباح السبت الماضي نحو 2500 هجوم على أهداف داخل إيران خلال ما سماه “مرحلة الهجوم المفاجئ”، مشيراً إلى تحقيق “تفوق جوي” وتدمير أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، مع ضرب مئات المنصات الصاروخية. لكنه حذر من أن الخطر “لم ينته بعد”، قائلاً إن “كل صاروخ فتاك ويمثل تهديداً”.



ودوت صافرات الإنذار عدة مرات الخميس بعد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاهها، كما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً قتل “عدة قيادات إيرانية” في هجمات استهدفت مواقع داخل إيران.

Advertisement