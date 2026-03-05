تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

السيسي: نحاول أن نوقف الحرب

Lebanon 24
05-03-2026 | 22:58
A-
A+
السيسي: نحاول أن نوقف الحرب
السيسي: نحاول أن نوقف الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت حريصة على منع التصعيد الراهن انطلاقاً من تجربتها بأن الحروب لا تجلب إلا الخراب والدمار، مشدداً على أن بلاده لا تزال تبذل "جهود وساطة مخلصة وأمينة" لوقف الحرب، محذراً من أن استمرارها ستكون له "ضريبة كبيرة".

وجاءت تصريحات السيسي خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة وطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية.

وقال السيسي إن الحرب تمثل "انعكاساً لخطأ في الحسابات والتقديرات"، مشيراً إلى أن مصر واجهت ظروفاً صعبة وتحديات خلال السنوات الماضية، لكنها مارست "صبراً جميلاً" في التعامل مع الإساءات والمؤامرات، معتبراً أن ذلك أثبت نجاحه في إدارة العلاقات مع بعض الدول.

وتطرق إلى تداعيات الأزمة الحالية، لافتاً إلى أنها قد تنعكس على الأوضاع الاقتصادية والأسعار، وكشف أنه وجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري. كما شدد على عدم استغلال الظروف لرفع الأسعار أو التلاعب باحتياجات المواطنين، قائلاً إن البلاد تمر بـ"حالة شبه طوارئ" تتطلب تحمّل المسؤولية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيسي يثمّن رسالة ترامب ويؤكد موقف مصر من سدّ النهضة والأمن المائي
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي يقول إنه وجّه رسالة إلى ترامب يؤكد فيها موقف القاهرة ومخاوفها المتعلقة بأمن المياه في مصر
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسباني: موقف إسبانيا من التصعيد الحالي هو رفض الحرب
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: على الغرب دعم أوكرانيا يوميا حتى توقف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح

أكاديمية

المصرية

السيسي

القضاء

الفتاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2026-03-06
Lebanon24
03:28 | 2026-03-06
Lebanon24
03:17 | 2026-03-06
Lebanon24
02:56 | 2026-03-06
Lebanon24
02:52 | 2026-03-06
Lebanon24
02:18 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24