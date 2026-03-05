السيسي: نحاول أن نوقف الحرب

أكد أن مصر كانت حريصة على منع التصعيد الراهن انطلاقاً من تجربتها بأن الحروب لا تجلب إلا الخراب والدمار، مشدداً على أن بلاده لا تزال تبذل "جهود وساطة مخلصة وأمينة" لوقف الحرب، محذراً من أن استمرارها ستكون له "ضريبة كبيرة".



وجاءت تصريحات خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة وطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية.



وقال السيسي إن الحرب تمثل "انعكاساً لخطأ في الحسابات والتقديرات"، مشيراً إلى أن مصر واجهت ظروفاً صعبة وتحديات خلال السنوات الماضية، لكنها مارست "صبراً جميلاً" في التعامل مع الإساءات والمؤامرات، معتبراً أن ذلك أثبت نجاحه في إدارة العلاقات مع بعض الدول.



وتطرق إلى تداعيات الأزمة الحالية، لافتاً إلى أنها قد تنعكس على الأوضاع الاقتصادية والأسعار، وكشف أنه وجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى العسكري. كما شدد على عدم استغلال الظروف لرفع الأسعار أو التلاعب باحتياجات المواطنين، قائلاً إن البلاد تمر بـ"حالة شبه طوارئ" تتطلب تحمّل المسؤولية.

