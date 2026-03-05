تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
السيسي: نحاول أن نوقف الحرب
Lebanon 24
05-03-2026
|
22:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
أن مصر كانت حريصة على منع التصعيد الراهن انطلاقاً من تجربتها بأن الحروب لا تجلب إلا الخراب والدمار، مشدداً على أن بلاده لا تزال تبذل "جهود وساطة مخلصة وأمينة" لوقف الحرب، محذراً من أن استمرارها ستكون له "ضريبة كبيرة".
وجاءت تصريحات
السيسي
خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية
المصرية
بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة وطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية.
وقال السيسي إن الحرب تمثل "انعكاساً لخطأ في الحسابات والتقديرات"، مشيراً إلى أن مصر واجهت ظروفاً صعبة وتحديات خلال السنوات الماضية، لكنها مارست "صبراً جميلاً" في التعامل مع الإساءات والمؤامرات، معتبراً أن ذلك أثبت نجاحه في إدارة العلاقات مع بعض الدول.
وتطرق إلى تداعيات الأزمة الحالية، لافتاً إلى أنها قد تنعكس على الأوضاع الاقتصادية والأسعار، وكشف أنه وجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى
القضاء
العسكري. كما شدد على عدم استغلال الظروف لرفع الأسعار أو التلاعب باحتياجات المواطنين، قائلاً إن البلاد تمر بـ"حالة شبه طوارئ" تتطلب تحمّل المسؤولية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيسي يثمّن رسالة ترامب ويؤكد موقف مصر من سدّ النهضة والأمن المائي
Lebanon 24
السيسي يثمّن رسالة ترامب ويؤكد موقف مصر من سدّ النهضة والأمن المائي
06/03/2026 11:41:01
06/03/2026 11:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يقول إنه وجّه رسالة إلى ترامب يؤكد فيها موقف القاهرة ومخاوفها المتعلقة بأمن المياه في مصر
Lebanon 24
السيسي يقول إنه وجّه رسالة إلى ترامب يؤكد فيها موقف القاهرة ومخاوفها المتعلقة بأمن المياه في مصر
06/03/2026 11:41:01
06/03/2026 11:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسباني: موقف إسبانيا من التصعيد الحالي هو رفض الحرب
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسباني: موقف إسبانيا من التصعيد الحالي هو رفض الحرب
06/03/2026 11:41:01
06/03/2026 11:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين عام الناتو: على الغرب دعم أوكرانيا يوميا حتى توقف الحرب
Lebanon 24
أمين عام الناتو: على الغرب دعم أوكرانيا يوميا حتى توقف الحرب
06/03/2026 11:41:01
06/03/2026 11:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح
أكاديمية
المصرية
السيسي
القضاء
الفتاح
تابع
قد يعجبك أيضاً
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
Lebanon 24
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
03:40 | 2026-03-06
06/03/2026 03:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تعيد استخدام قاذفات "بي 2" في الضربات على ايران
Lebanon 24
واشنطن تعيد استخدام قاذفات "بي 2" في الضربات على ايران
03:28 | 2026-03-06
06/03/2026 03:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كلفة الحرب على إيران تتصاعد.. كم بلغت؟
Lebanon 24
كلفة الحرب على إيران تتصاعد.. كم بلغت؟
03:17 | 2026-03-06
06/03/2026 03:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ثانٍ خلال أيام.. هزة تضرب سوتشي من دون أضرار
Lebanon 24
زلزال ثانٍ خلال أيام.. هزة تضرب سوتشي من دون أضرار
02:56 | 2026-03-06
06/03/2026 02:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عقبة تواجه إيران.. هل اقترب مخزون صواريخها من النفاد؟
Lebanon 24
بالفيديو: عقبة تواجه إيران.. هل اقترب مخزون صواريخها من النفاد؟
02:52 | 2026-03-06
06/03/2026 02:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
13:13 | 2026-03-05
05/03/2026 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
05:00 | 2026-03-05
05/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
13:23 | 2026-03-05
05/03/2026 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
08:00 | 2026-03-05
05/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
12:00 | 2026-03-05
05/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:40 | 2026-03-06
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
03:28 | 2026-03-06
واشنطن تعيد استخدام قاذفات "بي 2" في الضربات على ايران
03:17 | 2026-03-06
كلفة الحرب على إيران تتصاعد.. كم بلغت؟
02:56 | 2026-03-06
زلزال ثانٍ خلال أيام.. هزة تضرب سوتشي من دون أضرار
02:52 | 2026-03-06
بالفيديو: عقبة تواجه إيران.. هل اقترب مخزون صواريخها من النفاد؟
02:18 | 2026-03-06
الشرع قد يضرب مواقع "الحزب".. هذا ما كشفه إعلام إسرائيلي
فيديو
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
06/03/2026 11:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
06/03/2026 11:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
06/03/2026 11:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24