البنتاغون يخطط لإعادة بناء مخزون الذخائر بعد ضربات إيران.. وتمويل إضافي متوقع

يعمل مسؤولو الأميركية على إعداد خطط لإعادة بناء مخزونات الذخائر التي استُهلكت خلال العمليات العسكرية ضد خلال الأسبوع الماضي، في ظل الاستهلاك الكبير للأسلحة في القتال الجاري.



ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إدارة الرئيس لزيادة إنتاج الصواريخ الأميركية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة. وبحسب التقرير، يتوقع مشرعون في الكونغرس ومسؤولون في قطاع الصناعات الدفاعية أن يتقدم البنتاغون بطلب تمويل إضافي لتغطية تكاليف الحرب، على أن يُستخدم التمويل لشراء أنظمة صاروخية مثل باتريوت وتوماهوك وثاد، التي استُخدمت بكثافة منذ بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران.



وأشار التقرير إلى أن القتال الأخير في إيران استنزف جزءاً من مخزونات هذه الأنظمة. وذكر أن كان قد تعهد في كانون الثاني بزيادة كبيرة في ميزانية الدفاع، قائلاً إن الميزانية المقبلة قد تصل إلى 1.5 تريليون دولار، كما تضغط الإدارة على شركات دفاع كبرى مثل لوكهيد مارتن وRTX لرفع إنتاج الصواريخ المتقدمة إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف.



وقدّرت وول ستريت جورنال تكلفة الأيام الأربعة الأولى من الضربات ضد إيران بنحو 11 مليار دولار، شملت نشر أكثر من 12 سفينة حربية و100 طائرة في وإطلاق صواريخ اعتراضية بمليارات الدولارات. (سكاي نيوز)

