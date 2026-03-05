هل قتلت أميركا الطالبات الإيرانيات؟

رجّح محققون عسكريون أميركيون احتمال مسؤولية القوات الأميركية عن هجوم استهدف مدرسة بنات في مدينة ميناب جنوب يوم السبت، وأسفر عن مقتل عشرات الطالبات، وفق ما نقلته عن مسؤولين أميركيين، مع التأكيد أن التحقيق لم يصل إلى نتيجة نهائية بعد.



وأقر الأميركي بيت هيغسيث يوم الأربعاء بفتح تحقيق في الواقعة، مؤكداً أن الجيش الأميركي "لا يستهدف أهدافاً مدنية مطلقاً"، فيما أشار المسؤولان إلى احتمال ظهور أدلة تبرئ وتشير إلى طرف آخر. وأحال طلبات التعليق إلى القيادة المركزية التي اعتبرت الكشف "غير مناسب" أثناء سير التحقيق.



ووقع الهجوم في اليوم الأول من الضربات الأميركية المشتركة على إيران، وقال سفير إيران لدى في علي بحريني إن 150 طالبة قُتلن. كما نقلت المادة عن مسؤول إسرائيلي حديثه عن تنسيق جغرافي بين الجانبين مع تركيز أميركي على أهداف جنوبية وبحرية.



ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحقيق، محذرة من أن أي هجوم متعمد على مدنيين قد يُصنّف جريمة حرب، بينما عرض التلفزيون مشاهد من جنازة الضحايا. وفي المقابل، لم يعلق مباشرة، واتهمت المتحدثة كارولاين ليفيت إيران باستهداف المدنيين، فيما نفى ماركو روبيو استهداف مدرسة عمداً.

