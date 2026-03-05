تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أثناء نقل أموال وذهب.. أوكرانيا تتهم المجر باحتجاز موظفين مصرفيين "كرهائن"

Lebanon 24
05-03-2026 | 23:50
اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سبيغا، الجمعة، السلطات المجرية باحتجاز سبعة مواطنين أوكرانيين وصفهم بـ"رهائن" في بودابست، وقال إنهم موظفون في بنك أوشادبانك الحكومي.

وأوضح سبيغا على منصة إكس أن الموظفين كانوا في سيارتين مصرفيتين تعبران بين النمسا وأوكرانيا وتحملان نقوداً ضمن خدمات منتظمة بين البنوك الحكومية. وبحسب ما أعلنه أوشادبانك، كان الموظفون ينقلون 40 مليون دولار وتسعة كيلوغرامات من الذهب بين بنك رايفايزن النمسوي وأوشادبانك الأوكراني في مركبتين يوم الخميس.

وأضاف المصرف في بيان صباح الجمعة أن بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تشير إلى أن المركبتين "المحتجزتين بشكل غير قانوني" موجودتان حالياً في وسط بودابست قرب إحدى وكالات إنفاذ القانون في المجر.
