على متنه 47 مهاجراً إثيوبياً.. ضبط قارب تهريب في باب المندب

ضبطت قوات التابعة للحكومة المعترف بها دولياً قارب تهريب يحمل عشرات المهاجرين الأفارقة في باب المندب جنوبي غرب البلاد.



وقالت مصلحة خفر السواحل في بيان إن إحدى دورياتها ضبطت قارباً لتهريب البشر كان على متنه 47 مهاجراً قادمين من القرن الأفريقي، قرب باب المندب ميون. وأضافت أن جميع المهاجرين من الجنسية ، بينهم 39 رجلاً و8 نساء.



وأشارت خفر السواحل إلى أنها قدمت مساعدة إنسانية للمهاجرين، واحتجزت القارب واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتورطين في عملية التهريب.



ووفق مصادر أمنية، وصل منذ بداية العام 2026 نحو 4,396 مهاجراً أفريقياً، أغلبهم إثيوبيون، إلى سواحل محافظة بطرق غير شرعية عبر قوارب لمهربين وبحارة صوماليين. (العربية)

Advertisement