عربي-دولي

بطلب من 7 دول.. اجتماع وزاري عربي الأحد لبحث "الانتهاكات الإيرانية"

Lebanon 24
06-03-2026 | 00:02
بطلب من 7 دول.. اجتماع وزاري عربي الأحد لبحث الانتهاكات الإيرانية
بطلب من 7 دول.. اجتماع وزاري عربي الأحد لبحث الانتهاكات الإيرانية photos 0
أكد السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن اجتماعاً وزارياً سيعقد في الجامعة العربية الأحد المقبل وعن بُعد، لبحث المستجدات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها ما وصفه بـ"الانتهاكات الإيرانية" التي استهدفت سلامة وسيادة الدول العربية، في "انتهاك سافر للقانون الدولي".

وكشف المطر لـالعربية.نت والحدث.نت أن طلب عقد الاجتماع قدمته السعودية ومصر والأردن والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان، بهدف صياغة موقف عربي موحد بشأن أسلوب التعامل مع الاعتداءات التي تتعرض لها دول عربية.

وقال إن الاستهدافات الإيرانية تمثل "تصعيداً خطيراً ومرفوضاً"، وتخالف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وحذر من أن هذه الهجمات تخلق "حالة غير مسبوقة من العداوة" وتحدث "شرخاً عميقاً" مع الجوار العربي سيترك أثراً في المستقبل، لافتاً إلى أن الأخطر هو توسيع الصدام الحالي واستمرار الأوضاع دون "تصحيح سريع” من جانب إيران.

وختم المطر بأن تكرار إيران لما وصفه بسلوكها "السافر"يكشف "نهجاً عدائياً" لا يمكن تبريره ويتعارض مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد. (العربية)
