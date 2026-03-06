"فصائل كردية" تستعد لاقتحام إيران.. إليكم التفاصيل

وبحسب رويترز، تشاورت مجموعات كردية إيرانية خلال الأيام الأخيرة مع حول ما إذا كان ينبغي مهاجمة في غرب البلاد وكيفية تنفيذ ذلك، بينما تحدثت مصادر أمنية عن هجومين بطائرات مسيّرة إيرانية استهدفا معسكراً للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق يوم الخميس.وتزامن ذلك مع إعلان ، الجمعة، بدء موجة "واسعة النطاق" من الهجمات على أهداف بنى تحتية في طهران، ومع تحذير أذربيجان من أنها سترد على استهدافها بصواريخ إيرانية، وفق ما أوردته الوكالة.وفي سياق موازٍ، نقلت رويترز عن قوله إنه يرى "رائعاً" تحرك القوات الكردية الإيرانية ضد طهران، كما كرر أن على الولايات المتحدة أن يكون لها دور في تحديد "الزعيم القادم" لإيران بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، قائلاً إن "علينا اختيار ذلك الشخص إلى جانب إيران". في المقابل، قال الأميركي بيت هيغسيث إن "لن توسع أهدافها العسكرية" في إيران، مؤكداً أن الإدارة "تعرف بالضبط" ما تحاول تحقيقه.