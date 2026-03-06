تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"فصائل كردية" تستعد لاقتحام إيران.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
06-03-2026
|
00:08
photos
أفادت وكالة رويترز عن أن جماعات كردية إيرانية تتمركز على الحدود العراقية تستعد لشن هجمات على
إيران
مع اتساع نطاق الصراع في
الشرق الأوسط
، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إنه يدعم هذا الخيار "تماماً" إذا قررت تلك القوات التحرك.
وبحسب رويترز، تشاورت مجموعات كردية إيرانية خلال الأيام الأخيرة مع
الولايات المتحدة
حول ما إذا كان ينبغي مهاجمة
قوات الأمن
الإيرانية
في غرب البلاد وكيفية تنفيذ ذلك، بينما تحدثت مصادر أمنية عن هجومين بطائرات مسيّرة إيرانية استهدفا معسكراً للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق يوم الخميس.
وتزامن ذلك مع إعلان
إسرائيل
، الجمعة، بدء موجة "واسعة النطاق" من الهجمات على أهداف بنى تحتية في طهران، ومع تحذير أذربيجان من أنها سترد على استهدافها بصواريخ إيرانية، وفق ما أوردته الوكالة.
وفي سياق موازٍ، نقلت رويترز عن
ترامب
قوله إنه يرى "رائعاً" تحرك القوات الكردية الإيرانية ضد طهران، كما كرر أن على الولايات المتحدة أن يكون لها دور في تحديد "الزعيم القادم" لإيران بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، قائلاً إن "علينا اختيار ذلك الشخص إلى جانب إيران". في المقابل، قال
وزير الدفاع
الأميركي بيت هيغسيث إن
واشنطن
"لن توسع أهدافها العسكرية" في إيران، مؤكداً أن الإدارة "تعرف بالضبط" ما تحاول تحقيقه.
