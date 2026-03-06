تحديد هوية 3 مشتبه بهم.. كشف خيوط اغتيال سيف الإسلام القذافي

أكدت في أمس الخميس تحديد هوية 3 مشتبه بهم في اغتيال ، نجل الزعيم الراحل وذلك بعد تحقيقات أجرتها العامة في الجريمة التي وقعت مطلع شباط الماضي.وأشارت النيابة في بيان إلى أن التحقيقات مكنت من تحديد مكان اجتماع المشتبه بهم ووقت توجههم إلى موقع الجريمة، إضافة إلى التعرف على هويات ثلاثة منهم، مشيرا إلى صدور أوامر بضبطهم وإحضارهم دون مزيد من التفاصيل حول هوياتهم أو جنسياتهم.وأضاف البيان أن التحقيقات أظهرت أن منفذي الجريمة ترصدوا سيف القذافي في محل إقامته، قبل أن يقتحموا مسكنه ويطلقوا عليه النار من أسلحة رشاشة، ما أدى إلى مقتله.وأشارت النيابة إلى أن محققين انتقلوا إلى موقع الحادث، حيث جرت معاينة الجثمان وتوثيق الإصابات، إلى جانب فحص الآثار والأدلة في مكان الجريمة والاستماع إلى شهادات عدد من الأشخاص الذين لديهم معلومات حول الواقعة.وكان سيف الإسلام القذافي قد اغتيل في الثالث من شباط الماضي في مدينة غرب ، في حادثة نفذها مسلحون اقتحموا مقر إقامته، وفق ما أفادت به السلطات.