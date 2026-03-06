تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تحديد هوية 3 مشتبه بهم.. كشف خيوط اغتيال سيف الإسلام القذافي
Lebanon 24
06-03-2026
|
00:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
النيابة العامة
في
طرابلس
أمس الخميس تحديد هوية 3 مشتبه بهم في اغتيال
سيف الإسلام
القذافي
، نجل الزعيم
الليبي
الراحل
معمر القذافي
وذلك بعد تحقيقات أجرتها
النيابة
العامة في الجريمة التي وقعت مطلع شباط الماضي.
وأشارت النيابة في بيان إلى أن التحقيقات مكنت من تحديد مكان اجتماع المشتبه بهم ووقت توجههم إلى موقع الجريمة، إضافة إلى التعرف على هويات ثلاثة منهم، مشيرا إلى صدور أوامر بضبطهم وإحضارهم دون
الكشف عن
مزيد من التفاصيل حول هوياتهم أو جنسياتهم.
وأضاف البيان أن التحقيقات أظهرت أن منفذي الجريمة ترصدوا سيف
الإسلام
القذافي في محل إقامته، قبل أن يقتحموا مسكنه ويطلقوا عليه النار من أسلحة رشاشة، ما أدى إلى مقتله.
وأشارت النيابة إلى أن محققين انتقلوا إلى موقع الحادث، حيث جرت معاينة الجثمان وتوثيق الإصابات، إلى جانب فحص الآثار والأدلة في مكان الجريمة والاستماع إلى شهادات عدد من الأشخاص الذين لديهم معلومات حول الواقعة.
وكان سيف الإسلام القذافي قد اغتيل في الثالث من شباط الماضي في مدينة
الزنتان
غرب
ليبيا
، في حادثة نفذها مسلحون اقتحموا مقر إقامته، وفق ما أفادت به السلطات.
مواضيع ذات صلة
احميد القذافي "ابن عم سيف الإسلام" للعربية: سيف الإسلام تعرض لمحاولات اغتيال عدة
Lebanon 24
احميد القذافي "ابن عم سيف الإسلام" للعربية: سيف الإسلام تعرض لمحاولات اغتيال عدة
06/03/2026 11:41:48
06/03/2026 11:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّقت رغد صدام حسين على اغتيال سيف الإسلام القذافي (صورة)
Lebanon 24
هكذا علّقت رغد صدام حسين على اغتيال سيف الإسلام القذافي (صورة)
06/03/2026 11:41:48
06/03/2026 11:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة... هكذا اغتيل سيف الإسلام القذافي
Lebanon 24
تفاصيل جديدة... هكذا اغتيل سيف الإسلام القذافي
06/03/2026 11:41:48
06/03/2026 11:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الفريق الإعلامي لسيف الإسلام القذافي: سيتم دفن سيف الإسلام في بني وليد
Lebanon 24
رئيس الفريق الإعلامي لسيف الإسلام القذافي: سيتم دفن سيف الإسلام في بني وليد
06/03/2026 11:41:48
06/03/2026 11:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
Lebanon 24
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
03:40 | 2026-03-06
06/03/2026 03:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تعيد استخدام قاذفات "بي 2" في الضربات على ايران
Lebanon 24
واشنطن تعيد استخدام قاذفات "بي 2" في الضربات على ايران
03:28 | 2026-03-06
06/03/2026 03:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كلفة الحرب على إيران تتصاعد.. كم بلغت؟
Lebanon 24
كلفة الحرب على إيران تتصاعد.. كم بلغت؟
03:17 | 2026-03-06
06/03/2026 03:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ثانٍ خلال أيام.. هزة تضرب سوتشي من دون أضرار
Lebanon 24
زلزال ثانٍ خلال أيام.. هزة تضرب سوتشي من دون أضرار
02:56 | 2026-03-06
06/03/2026 02:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عقبة تواجه إيران.. هل اقترب مخزون صواريخها من النفاد؟
Lebanon 24
بالفيديو: عقبة تواجه إيران.. هل اقترب مخزون صواريخها من النفاد؟
02:52 | 2026-03-06
06/03/2026 02:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
13:13 | 2026-03-05
05/03/2026 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
05:00 | 2026-03-05
05/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
13:23 | 2026-03-05
05/03/2026 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
08:00 | 2026-03-05
05/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
12:00 | 2026-03-05
05/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
03:40 | 2026-03-06
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
03:28 | 2026-03-06
واشنطن تعيد استخدام قاذفات "بي 2" في الضربات على ايران
03:17 | 2026-03-06
كلفة الحرب على إيران تتصاعد.. كم بلغت؟
02:56 | 2026-03-06
زلزال ثانٍ خلال أيام.. هزة تضرب سوتشي من دون أضرار
02:52 | 2026-03-06
بالفيديو: عقبة تواجه إيران.. هل اقترب مخزون صواريخها من النفاد؟
02:18 | 2026-03-06
الشرع قد يضرب مواقع "الحزب".. هذا ما كشفه إعلام إسرائيلي
فيديو
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
06/03/2026 11:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
06/03/2026 11:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
06/03/2026 11:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
