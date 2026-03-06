تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحديد هوية 3 مشتبه بهم.. كشف خيوط اغتيال سيف الإسلام القذافي

Lebanon 24
06-03-2026 | 00:09
A-
A+
تحديد هوية 3 مشتبه بهم.. كشف خيوط اغتيال سيف الإسلام القذافي
تحديد هوية 3 مشتبه بهم.. كشف خيوط اغتيال سيف الإسلام القذافي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت النيابة العامة في طرابلس أمس الخميس تحديد هوية 3 مشتبه بهم في اغتيال سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وذلك بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة في الجريمة التي وقعت مطلع شباط الماضي.

وأشارت النيابة في بيان إلى أن التحقيقات مكنت من تحديد مكان اجتماع المشتبه بهم ووقت توجههم إلى موقع الجريمة، إضافة إلى التعرف على هويات ثلاثة منهم، مشيرا إلى صدور أوامر بضبطهم وإحضارهم دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هوياتهم أو جنسياتهم.

وأضاف البيان أن التحقيقات أظهرت أن منفذي الجريمة ترصدوا سيف الإسلام القذافي في محل إقامته، قبل أن يقتحموا مسكنه ويطلقوا عليه النار من أسلحة رشاشة، ما أدى إلى مقتله.

وأشارت النيابة إلى أن محققين انتقلوا إلى موقع الحادث، حيث جرت معاينة الجثمان وتوثيق الإصابات، إلى جانب فحص الآثار والأدلة في مكان الجريمة والاستماع إلى شهادات عدد من الأشخاص الذين لديهم معلومات حول الواقعة.

وكان سيف الإسلام القذافي قد اغتيل في الثالث من شباط الماضي في مدينة الزنتان غرب ليبيا، في حادثة نفذها مسلحون اقتحموا مقر إقامته، وفق ما أفادت به السلطات.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احميد القذافي "ابن عم سيف الإسلام" للعربية: سيف الإسلام تعرض لمحاولات اغتيال عدة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّقت رغد صدام حسين على اغتيال سيف الإسلام القذافي (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة... هكذا اغتيل سيف الإسلام القذافي
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الفريق الإعلامي لسيف الإسلام القذافي: سيتم دفن سيف الإسلام في بني وليد
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة

معمر القذافي

سيف الإسلام

عمر القذافي

الكشف عن

النيابة

الزنتان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2026-03-06
Lebanon24
03:28 | 2026-03-06
Lebanon24
03:17 | 2026-03-06
Lebanon24
02:56 | 2026-03-06
Lebanon24
02:52 | 2026-03-06
Lebanon24
02:18 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24