عربي-دولي

ترامب: إرسال قوات برية إلى إيران سيكون مضيعة للوقت.. ودمرنا 60% من صواريخها

Lebanon 24
06-03-2026 | 00:35
ترامب: إرسال قوات برية إلى إيران سيكون مضيعة للوقت.. ودمرنا 60% من صواريخها
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القدرات الدفاعية الجوية والصاروخية الإيرانية دمرت بالكامل، في وقت أفادت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" بأنه تم تدمير 30 سفينة إيرانية، من بينها حاملة الطائرات المسيرة.

وقال ترامب، أمس الخميس، إن الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية قد دمرت بالكامل أو إلى حد كبير.

وأضاف: "لقد اختفت أسلحتهم المضادة للطائرات. لذا ليس لديهم سلاح جوي. ليس لديهم دفاع جوي. كل طائراتهم قد اختفت".

وتابع الرئيس الأميركي أنه تم القضاء على 60% من الصواريخ الإيرانية و64% من منصات إطلاقها.

وقال: "بمجرد أن يطلقوا صاروخا، يتم ضرب المنصة في غضون 4 دقائق".

إلى ذلك، قال ترامب ان إرسال قوات برية إلى إيران سيكون مضيعة للوقت، وتابع: "نريد أن ندخل إلى إيران وننظف كل شيء". 
 
القيادة المركزية

دونالد ترامب

الإيرانية

الإيراني

دونالد

رنا ❗️

القضاء

ترامب

