ترامب: إرسال قوات برية إلى إيران سيكون مضيعة للوقت.. ودمرنا 60% من صواريخها

أكد الرئيس الأميركي أن القدرات الدفاعية الجوية والصاروخية دمرت بالكامل، في وقت أفادت الأميركية "سنتكوم" بأنه تم تدمير 30 سفينة إيرانية، من بينها حاملة الطائرات المسيرة.وقال ، أمس الخميس، إن الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية قد دمرت بالكامل أو إلى حد كبير.وأضاف: "لقد اختفت أسلحتهم المضادة للطائرات. لذا ليس لديهم سلاح جوي. ليس لديهم دفاع جوي. كل طائراتهم قد اختفت".وتابع الرئيس الأميركي أنه تم على 60% من الصواريخ الإيرانية و64% من منصات إطلاقها.وقال: "بمجرد أن يطلقوا صاروخا، يتم ضرب المنصة في غضون 4 دقائق".إلى ذلك، قال ترامب ان إرسال قوات برية إلى سيكون مضيعة للوقت، وتابع: "نريد أن ندخل إلى إيران وننظف كل شيء".