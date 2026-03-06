ردًّا على الهجمات الإيرانية.. خطوة مالية قاسية قد تتخذها الإمارات

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
ردًّا على الهجمات الإيرانية.. خطوة مالية قاسية قد تتخذها الإمارات
Lebanon 24
06-03-2026
|
00:51
ذكرت
صحيفة وول ستريت جورنال
أمس الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن
الإمارات
تدرس تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات موجودة داخل الدولة الخليجية، في خطوة من شأنها تقييد وصول
طهران
للعملات الأجنبية والتجارة العالمية في ظل صراعها العسكري مع
الولايات المتحدة
وإسرائيل.
وجاء في التقرير، نقلا عن مسؤولين مطلعين، أن السلطات الإماراتية تدرس إجراءات تتراوح بين تجميد أصول الشركات الوهمية التي تتخذ من الإمارات مقرا وتستخدم لإخفاء التداولات، وبين شن حملة مالية واسعة النطاق على مكاتب الصرافة المحلية التي تستخدم لتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وأضاف التقرير أنه في حال قررت الإمارات التحرك ضد إمبراطورية التمويل غير الرسمي لإيران، فسيكون من بين الأهداف الرئيسية الحسابات المرتبطة بالحرس الثوري.
ونقل التقرير عن اثنين من المسؤولين المطلعين على المناقشات أن صناع القرار في الإمارات يدرسون كذلك اتخاذ إجراءات بحرية مباشرة مثل احتجاز سفن إيرانية. (رويترز)
مواضيع ذات صلة
خسائر حادة لمؤشرات الإمارات في أول جلسة بعد الهجمات الإيرانية (العربية)
Lebanon 24
خسائر حادة لمؤشرات الإمارات في أول جلسة بعد الهجمات الإيرانية (العربية)
06/03/2026 11:42:01
06/03/2026 11:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات: 3 وفيات و68 مصابا في الهجمات الإيرانية حتى الآن
Lebanon 24
الإمارات: 3 وفيات و68 مصابا في الهجمات الإيرانية حتى الآن
06/03/2026 11:42:01
06/03/2026 11:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات والرئيس العراقي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات والرئيس العراقي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية
06/03/2026 11:42:01
06/03/2026 11:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: اللقاء الثلاثي الأوكراني الأميركي الروسي المقرر في دولة الإمارات خطوة إيجابية
Lebanon 24
زيلينسكي: اللقاء الثلاثي الأوكراني الأميركي الروسي المقرر في دولة الإمارات خطوة إيجابية
06/03/2026 11:42:01
06/03/2026 11:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
Lebanon 24
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
03:40 | 2026-03-06
06/03/2026 03:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تعيد استخدام قاذفات "بي 2" في الضربات على ايران
Lebanon 24
واشنطن تعيد استخدام قاذفات "بي 2" في الضربات على ايران
03:28 | 2026-03-06
06/03/2026 03:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كلفة الحرب على إيران تتصاعد.. كم بلغت؟
Lebanon 24
كلفة الحرب على إيران تتصاعد.. كم بلغت؟
03:17 | 2026-03-06
06/03/2026 03:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ثانٍ خلال أيام.. هزة تضرب سوتشي من دون أضرار
Lebanon 24
زلزال ثانٍ خلال أيام.. هزة تضرب سوتشي من دون أضرار
02:56 | 2026-03-06
06/03/2026 02:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عقبة تواجه إيران.. هل اقترب مخزون صواريخها من النفاد؟
Lebanon 24
بالفيديو: عقبة تواجه إيران.. هل اقترب مخزون صواريخها من النفاد؟
02:52 | 2026-03-06
06/03/2026 02:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
13:13 | 2026-03-05
05/03/2026 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
05:00 | 2026-03-05
05/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
13:23 | 2026-03-05
05/03/2026 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
08:00 | 2026-03-05
05/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
12:00 | 2026-03-05
05/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
03:40 | 2026-03-06
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
03:28 | 2026-03-06
واشنطن تعيد استخدام قاذفات "بي 2" في الضربات على ايران
03:17 | 2026-03-06
كلفة الحرب على إيران تتصاعد.. كم بلغت؟
02:56 | 2026-03-06
زلزال ثانٍ خلال أيام.. هزة تضرب سوتشي من دون أضرار
02:52 | 2026-03-06
بالفيديو: عقبة تواجه إيران.. هل اقترب مخزون صواريخها من النفاد؟
02:18 | 2026-03-06
الشرع قد يضرب مواقع "الحزب".. هذا ما كشفه إعلام إسرائيلي
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
06/03/2026 11:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
06/03/2026 11:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
06/03/2026 11:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
