Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

ردًّا على الهجمات الإيرانية.. خطوة مالية قاسية قد تتخذها الإمارات

Lebanon 24
06-03-2026 | 00:51
ردًّا على الهجمات الإيرانية.. خطوة مالية قاسية قد تتخذها الإمارات
ردًّا على الهجمات الإيرانية.. خطوة مالية قاسية قد تتخذها الإمارات photos 0
 ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن الإمارات تدرس تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات موجودة داخل ‌الدولة الخليجية، في خطوة من شأنها تقييد وصول طهران للعملات الأجنبية والتجارة العالمية في ظل صراعها العسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء في التقرير، نقلا عن مسؤولين مطلعين، أن السلطات الإماراتية تدرس إجراءات تتراوح بين تجميد أصول الشركات الوهمية التي تتخذ من الإمارات مقرا وتستخدم لإخفاء التداولات، وبين شن حملة مالية واسعة النطاق على مكاتب الصرافة المحلية التي تستخدم لتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية.

وأضاف التقرير أنه في حال قررت الإمارات التحرك ضد ‌إمبراطورية ⁠التمويل غير الرسمي لإيران، فسيكون من بين الأهداف الرئيسية الحسابات المرتبطة بالحرس الثوري.

ونقل التقرير عن اثنين من المسؤولين المطلعين على المناقشات أن صناع القرار في الإمارات يدرسون كذلك اتخاذ إجراءات ⁠بحرية مباشرة مثل احتجاز سفن إيرانية. (رويترز)

 
 
