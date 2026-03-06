ردًّا على الهجمات الإيرانية.. خطوة مالية قاسية قد تتخذها الإمارات

وجاء في التقرير، نقلا عن مسؤولين مطلعين، أن السلطات الإماراتية تدرس إجراءات تتراوح بين تجميد أصول الشركات الوهمية التي تتخذ من الإمارات مقرا وتستخدم لإخفاء التداولات، وبين شن حملة مالية واسعة النطاق على مكاتب الصرافة المحلية التي تستخدم لتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية.وأضاف التقرير أنه في حال قررت الإمارات التحرك ضد ‌إمبراطورية ⁠التمويل غير الرسمي لإيران، فسيكون من بين الأهداف الرئيسية الحسابات المرتبطة بالحرس الثوري.ونقل التقرير عن اثنين من المسؤولين المطلعين على المناقشات أن صناع القرار في الإمارات يدرسون كذلك اتخاذ إجراءات ⁠بحرية مباشرة مثل احتجاز سفن إيرانية. (رويترز)