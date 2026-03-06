إسرائيل تنفذ الموجة الـ14 من الضربات على طهران.. والحرس الثوري يتوعد بتوسيع الهجمات

أعلن الجيش اليوم الجمعة أنه نفذ الموجة الـ14 من الضربات على ، مشرا إلى بدء ضربات جديدة تستهدف بنى تحتية في ، فيما سمعت أصوات انفجارات كبيرة في العاصمة طهران.



تزامنا أعلن أنه أطلق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه .



وأفادت العديد من من بينها التلفزيون الرسمي، في وقت مبكر من الجمعة، بوقوع سلسلة من الانفجارات في أجزاء مختلفة من العاصمة، خصوصاً في شرقها وغربها.



كما أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه تل أبيب حيث سُمعت انفجارات مساء أمس الخميس، من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.



وتوعد الحرس الثوري بأن هجماته ستزيد ويتوسع نطاقها في الأيام المقبلة، مشيراً إلى استهداف بمسيّرات مقر لجنود أميركيين في أربيل بالعراق. كما قال الحرس الثوري إنه استهدف قاعدة رامات ديفيد الجوية .



إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني أنّ طهران مستعدة لحرب طويلة الأمد. ونقلت وكالة "تسنيم" عن المتحدث تهديده بضربات مؤلمة في كل موجة من العمليات، مشيراً إلى أنّ أسلحة إيران الحديثة والمبتكرة لم تستخدم بعد على نطاق واسع.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية بانعقاد الاجتماع الرابع لمجلس القيادة المؤقت برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان. وأضافت أن المجلس اتخذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع مجلس خبراء القيادة لاختيار مرشد جديد.



