واشنطن تخفف عقوبات على روسيا مؤقتاً.. وضوء أخضر للهند للشراء

خففت الحكومة الأميركية أمس الخميس بشكل مؤقت الاقتصادية المفروضة على للسماح ببيع العالق حالياً في البحر إلى .



وأصدرت الأميركية، عبر ، ترخيصاً يتعلق "يسمح بتسليم وبيع الخام والمنتجات البترولية ذات المنشأ الروسي المحملة على السفن، اعتباراً من 5 2026 إلى الهند"، بحسب بيان للوزارة.



وأضافت أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، ستكون مصرحاً بها حتى نهاية 3 نيسان 2026.



وقال سكوت بيسنت إن الإعفاء صدر "لتمكين استمرار النفط في التدفق إلى السوق العالمية".

