تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

واشنطن تخفف عقوبات على روسيا مؤقتاً.. وضوء أخضر للهند للشراء

Lebanon 24
06-03-2026 | 01:21
A-
A+
واشنطن تخفف عقوبات على روسيا مؤقتاً.. وضوء أخضر للهند للشراء
واشنطن تخفف عقوبات على روسيا مؤقتاً.. وضوء أخضر للهند للشراء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خففت الحكومة الأميركية أمس الخميس بشكل مؤقت العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ترخيصاً يتعلق بروسيا "يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية ذات المنشأ الروسي المحملة على السفن، اعتباراً من 5 مارس 2026 إلى الهند"، بحسب بيان للوزارة.

وأضافت أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، ستكون مصرحاً بها حتى نهاية 3 نيسان 2026.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الإعفاء صدر "لتمكين استمرار النفط في التدفق إلى السوق العالمية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة الأميركي: سماحنا للهند بشراء النفط الروسي كتغيير مؤقت وسريع للحفاظ على أسعار النفط منخفضة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:42:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تخفف العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:42:14 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام: ترامب أعطى الضوء الأخضر لمشروع قانون العقوبات على روسيا
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:42:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ضوء أخضر من ترامب.. عقوبات جديدة تستهدف تجارة روسيا النفطية
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:42:14 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

مكتب مراقبة الأصول

المنتجات البترولية

وزارة الخزانة

النفط الروسي

وزير الخزانة

العقوبات

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2026-03-06
Lebanon24
03:28 | 2026-03-06
Lebanon24
03:17 | 2026-03-06
Lebanon24
02:56 | 2026-03-06
Lebanon24
02:52 | 2026-03-06
Lebanon24
02:18 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24