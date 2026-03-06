تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

داخل حقائب.. العثور على طفلتين مقتولتين

Lebanon 24
06-03-2026 | 01:34
A-
A+
داخل حقائب.. العثور على طفلتين مقتولتين
داخل حقائب.. العثور على طفلتين مقتولتين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدث أب من مدينة كليفلاند علناً بعد العثور على ابنته، وهي واحدة من فتاتين صغيرتين، متوفيتين ومحشورتين داخل حقائب سفر في حقل، وفق ما نقلته قناة WJW في أوهايو.

وبحسب الرواية، قال الأب في مقابلة يوم الخميس 5 آذار إنه يشعر "بالعجز التام" وإنه لم يستطع إنقاذ ابنته، وقد عرّفته قناة WOIO في مقابلة منفصلة باسم ديشون تشاتمان. وجرى العثور على جثتي ميلا تشاتمان (8 سنوات) وأمور ويلسون (10 سنوات) يوم الاثنين 2 آذار بعدما عثر شخص كان يتمشى مع كلبه على إحدى الحقائب، قبل أن تعثر السلطات على حقيبة ثانية في مكان قريب.

وأكد متحدث باسم شرطة كليفلاند لمجلة PEOPLE يوم الخميس أن ألياه هندرسون (28 عاماً) وُجهت إليها تهمتان بالقتل العمد على خلفية وفاة الفتاتين. ونقلت abc news عن مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة كياهوغا أن ميلا وأمور كانتا أختين غير شقيقتين.

وقال والد ميلا لقناة WJW إنه لم يرَ ابنته منذ أربع سنوات، وإنه حاول مراراً الحصول على حضانتها، مضيفاً أنه تواصل أكثر من مرة مع إدارة خدمات حماية الطفل، واعتبر أن ما حدث "كان من الممكن منعه"، مشيراً أيضاً إلى أن والد أمور حاول أن يكون جزءاً من حياة ابنته. (بيبول)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:42:20 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مُرعبة تهزّ بلداً عربيّاً... العثور على 3 أطفال مخنوقين داخل منزل مهجور!
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:42:20 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على دبلوماسي روسي ميتًا داخل سفارة بلاده في قبرص
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:42:20 Lebanon 24 Lebanon 24
كشف لغز جريمة طفلة داخل برميل بعد سبعة أشهر
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:42:20 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

إدارة خدمات

مكتب الطب

abc news

كليفلاند

الشرع

بيبول

الحص

الطف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2026-03-06
Lebanon24
03:28 | 2026-03-06
Lebanon24
03:17 | 2026-03-06
Lebanon24
02:56 | 2026-03-06
Lebanon24
02:52 | 2026-03-06
Lebanon24
02:18 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24