عربي-دولي
داخل حقائب.. العثور على طفلتين مقتولتين
Lebanon 24
06-03-2026
|
01:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدث أب من مدينة
كليفلاند
علناً بعد العثور على ابنته، وهي واحدة من فتاتين صغيرتين، متوفيتين ومحشورتين داخل حقائب سفر في حقل، وفق ما نقلته قناة WJW في أوهايو.
وبحسب الرواية، قال الأب في مقابلة يوم الخميس 5 آذار إنه يشعر "بالعجز التام" وإنه لم يستطع إنقاذ ابنته، وقد عرّفته قناة WOIO في مقابلة منفصلة باسم ديشون تشاتمان. وجرى العثور على جثتي ميلا تشاتمان (8 سنوات) وأمور ويلسون (10 سنوات) يوم الاثنين 2 آذار بعدما عثر شخص كان يتمشى مع كلبه على إحدى الحقائب، قبل أن تعثر السلطات على حقيبة ثانية في مكان قريب.
وأكد متحدث باسم شرطة كليفلاند لمجلة PEOPLE يوم الخميس أن ألياه هندرسون (28 عاماً) وُجهت إليها تهمتان بالقتل العمد على خلفية وفاة الفتاتين. ونقلت
abc news
عن مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة كياهوغا أن ميلا وأمور كانتا أختين غير شقيقتين.
وقال والد ميلا لقناة WJW إنه لم يرَ ابنته منذ أربع سنوات، وإنه حاول مراراً الحصول على حضانتها، مضيفاً أنه تواصل أكثر من مرة مع
إدارة خدمات
حماية الطفل، واعتبر أن ما حدث "كان من الممكن منعه"، مشيراً أيضاً إلى أن والد أمور حاول أن يكون جزءاً من حياة ابنته. (بيبول)
