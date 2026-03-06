تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

غولر وحسنوف يبحثان التطورات الإقليمية

Lebanon 24
06-03-2026 | 01:48
غولر وحسنوف يبحثان التطورات الإقليمية
تحدث وزير الدفاع التركي يشار غولر مع نظيره الأذربيجاني زاكير حسنوف يوم الخميس لمناقشة قضايا الدفاع والأمن والتطورات الإقليمية الأخيرة، بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية نقلته وكالة الأناضول.

وأشار البيان إلى أن الجانبين استعرضا أيضاً العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين تركيا وأذربيجان.

وجاء الاتصال بعد إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية في وقت سابق الخميس أن إيران أطلقت أربع طائرات مسيّرة استهدفت جمهورية ناخيتشيفان ذاتية الحكم، مضيفة أن القوات الأذربيجانية تمكنت من تحييد إحدى هذه المسيّرات.

وعقب الحادث، استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية سفير إيران في باكو وقدمت احتجاجاً رسمياً، فيما نفت طهران مسؤوليتها ورفض وزير الخارجية عباس عراقجي الاتهامات.
وزارة الخارجية

وزير الخارجية

وزارة الدفاع

وزير الدفاع

التركية

الثنائي

جمهورية

التركي

