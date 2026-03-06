غولر وحسنوف يبحثان التطورات الإقليمية

تحدث يشار غولر مع نظيره الأذربيجاني زاكير حسنوف يوم الخميس لمناقشة قضايا الدفاع والأمن والتطورات الإقليمية الأخيرة، بحسب بيان لوزارة الدفاع نقلته وكالة الأناضول.



وأشار البيان إلى أن الجانبين استعرضا أيضاً العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين وأذربيجان.



وجاء الاتصال بعد إعلان الأذربيجانية في وقت سابق الخميس أن أطلقت أربع طائرات مسيّرة استهدفت ناخيتشيفان ذاتية الحكم، مضيفة أن القوات الأذربيجانية تمكنت من تحييد إحدى هذه المسيّرات.



وعقب الحادث، استدعت الأذربيجانية سفير إيران في باكو وقدمت احتجاجاً رسمياً، فيما نفت مسؤوليتها ورفض عباس عراقجي الاتهامات.

