من اتّخذ القرار بقتل خامنئي ومتى؟

Lebanon 24
06-03-2026 | 01:50
من اتّخذ القرار بقتل خامنئي ومتى؟
من اتّخذ القرار بقتل خامنئي ومتى؟ photos 0
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الخميس إن إسرائيل اتخذت قرار اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في تشرين الثاني، وكانت تخطط لتنفيذ العملية بعد حوالي ستة أشهر.

وقُتل خامنئي في الساعات الأولى من الحملة الجوية الأميركية الإسرائيلية التي بدأت يوم السبت، في أول عملية اغتيال لحاكم دولة بغارة جوية.

ويقترب الهجوم الجوي المشترك من نهاية أسبوعه الأول بعد أن أسفرت الضربات الافتتاحية عن مقتل قادة البلاد وأشعلت حرباً إقليمية، مع هجمات إيرانية في إسرائيل والخليج والعراق، وهجمات إسرائيلية ضد حليف إيران حزب الله في لبنان.

وتمت مشاركة الخطة في نهاية المطاف مع واشنطن وتم تقديمها في شهر كانون الثاني تقريبًا بعد اندلاع الاحتجاجات في إيران، عندما كانت إسرائيل قلقة من أن حكامها الذين يتعرضون للضغوط قد يشنون هجومًا على إسرائيل والأصول الأميركية في الشرق الأوسط.
 
