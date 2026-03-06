تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إغراق أكثر من 30 سفينة إيرانية

Lebanon 24
06-03-2026 | 01:54
إغراق أكثر من 30 سفينة إيرانية
قال مسؤول عسكري أميركي إن الجيش الأميركي أغرق أكثر من 30 سفينة إيرانية خلال العمليات الجارية ضد إيران، بالتزامن مع انخفاض كبير في الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية.

ووفق ما نقلته وكالة فرانس برس، أعلنت القيادة المركزية الأميركية في مؤتمر صحفي أن القوات الأميركية ضربت أخيراً حاملة طائرات إيرانية من دون طيار بحجم يقارب حاملات تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية ديفيد كوبر إن الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية انخفضت بنحو 90% مقارنة باليوم الأول من الحرب، بينما تراجعت هجمات الطائرات من دون طيار بنحو 83%.

وأضاف كوبر أن العمليات الأميركية لا تقتصر على تدمير الصواريخ، بل تهدف أيضاً إلى تفكيك البنية التحتية لإنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية “بشكل منهجي” لمنع إعادة بنائها.
