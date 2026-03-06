تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إغراق أكثر من 30 سفينة إيرانية
Lebanon 24
06-03-2026
|
01:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤول عسكري أميركي إن الجيش الأميركي أغرق أكثر من 30 سفينة إيرانية خلال العمليات الجارية ضد
إيران
، بالتزامن مع انخفاض كبير في الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة
الإيرانية
.
ووفق ما نقلته
وكالة فرانس برس
، أعلنت
القيادة المركزية
الأميركية في
مؤتمر صحفي
أن القوات الأميركية ضربت أخيراً حاملة طائرات إيرانية من دون طيار بحجم يقارب حاملات تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية ديفيد
كوبر
إن الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية انخفضت بنحو 90% مقارنة باليوم الأول من الحرب، بينما تراجعت هجمات الطائرات من دون طيار بنحو 83%.
وأضاف كوبر أن العمليات الأميركية لا تقتصر على تدمير الصواريخ، بل تهدف أيضاً إلى تفكيك البنية التحتية لإنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية “بشكل منهجي” لمنع إعادة بنائها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادة المركزية الأميركية: أغرقنا أكثر من 20 سفينة تابعة للنظام الإيراني
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: أغرقنا أكثر من 20 سفينة تابعة للنظام الإيراني
06/03/2026 11:42:40
06/03/2026 11:42:40
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: قواتنا أصابت أو أغرقت أكثر من 20 سفينة تابعة للنظام الإيراني
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: قواتنا أصابت أو أغرقت أكثر من 20 سفينة تابعة للنظام الإيراني
06/03/2026 11:42:40
06/03/2026 11:42:40
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: إغراق سفينة إيرانية في خليج عمان
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: إغراق سفينة إيرانية في خليج عمان
06/03/2026 11:42:40
06/03/2026 11:42:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية سريلانكا: الجيش أنقذ ما لا يقل عن 30 شخصا من سفينة إيرانية
Lebanon 24
وزير خارجية سريلانكا: الجيش أنقذ ما لا يقل عن 30 شخصا من سفينة إيرانية
06/03/2026 11:42:40
06/03/2026 11:42:40
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة المركزية
وكالة فرانس برس
مؤتمر صحفي
الإيرانية
الإيراني
باسم ال
التزام
إيران
تابع
قد يعجبك أيضاً
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
Lebanon 24
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
03:40 | 2026-03-06
06/03/2026 03:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تعيد استخدام قاذفات "بي 2" في الضربات على ايران
Lebanon 24
واشنطن تعيد استخدام قاذفات "بي 2" في الضربات على ايران
03:28 | 2026-03-06
06/03/2026 03:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كلفة الحرب على إيران تتصاعد.. كم بلغت؟
Lebanon 24
كلفة الحرب على إيران تتصاعد.. كم بلغت؟
03:17 | 2026-03-06
06/03/2026 03:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ثانٍ خلال أيام.. هزة تضرب سوتشي من دون أضرار
Lebanon 24
زلزال ثانٍ خلال أيام.. هزة تضرب سوتشي من دون أضرار
02:56 | 2026-03-06
06/03/2026 02:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عقبة تواجه إيران.. هل اقترب مخزون صواريخها من النفاد؟
Lebanon 24
بالفيديو: عقبة تواجه إيران.. هل اقترب مخزون صواريخها من النفاد؟
02:52 | 2026-03-06
06/03/2026 02:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
13:13 | 2026-03-05
05/03/2026 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
05:00 | 2026-03-05
05/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
13:23 | 2026-03-05
05/03/2026 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
08:00 | 2026-03-05
05/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
12:00 | 2026-03-05
05/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:40 | 2026-03-06
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
03:28 | 2026-03-06
واشنطن تعيد استخدام قاذفات "بي 2" في الضربات على ايران
03:17 | 2026-03-06
كلفة الحرب على إيران تتصاعد.. كم بلغت؟
02:56 | 2026-03-06
زلزال ثانٍ خلال أيام.. هزة تضرب سوتشي من دون أضرار
02:52 | 2026-03-06
بالفيديو: عقبة تواجه إيران.. هل اقترب مخزون صواريخها من النفاد؟
02:18 | 2026-03-06
الشرع قد يضرب مواقع "الحزب".. هذا ما كشفه إعلام إسرائيلي
فيديو
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
06/03/2026 11:42:40
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
06/03/2026 11:42:40
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
06/03/2026 11:42:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24