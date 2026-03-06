إغراق أكثر من 30 سفينة إيرانية

قال مسؤول عسكري أميركي إن الجيش الأميركي أغرق أكثر من 30 سفينة إيرانية خلال العمليات الجارية ضد ، بالتزامن مع انخفاض كبير في الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة .



ووفق ما نقلته ، أعلنت الأميركية في أن القوات الأميركية ضربت أخيراً حاملة طائرات إيرانية من دون طيار بحجم يقارب حاملات تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية ديفيد إن الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية انخفضت بنحو 90% مقارنة باليوم الأول من الحرب، بينما تراجعت هجمات الطائرات من دون طيار بنحو 83%.



وأضاف كوبر أن العمليات الأميركية لا تقتصر على تدمير الصواريخ، بل تهدف أيضاً إلى تفكيك البنية التحتية لإنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية “بشكل منهجي” لمنع إعادة بنائها.

