عربي-دولي
اليونيسف: مقتل نحو 180 طفلاً في إيران
Lebanon 24
06-03-2026
|
02:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت منظمة
اليونيسف
عن قلقها البالغ إزاء "الأثر المميت للتصعيد العسكري الجاري في
إيران على
الأطفال"، معلنة مقتل نحو 180 طفلاً وإصابة عدد أكبر بكثير بجروح، بحسب
روسيا اليوم
.
وقالت المنظمة في بيان إن 168 فتاة قُتلن عندما استهدفت غارة مدرسة شجرة
الطيبة
الابتدائية للبنات في مدينة ميناب جنوب
إيران
في 28 شباط، أثناء انعقاد الحصص الدراسية، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا تتراوح أعمارهن بين 7 و12 عاماً، إضافة إلى مقتل 12 طفلاً في مدارس أخرى موزعة على خمسة مواقع مختلفة.
وشددت اليونيسف على أن إصابات الأطفال "تذكير صارخ" بتأثير الحرب على الأطفال، مؤكدة أن الأطفال والمدارس محميون بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب أن تبقى المدارس أماكن آمنة.
ونبهت إلى أن استمرار الضربات يعرض الأطفال بشكل متزايد للعنف، لافتة إلى تضرر ما لا يقل عن 20 مدرسة و10 مستشفيات في إيران، ما عطّل وصول الأطفال إلى التعليم والخدمات الصحية. ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان حماية المدنيين، مؤكدة أنها تواصل مراقبة الوضع وتستعد لدعم الجهود الإنسانية لمساعدة الأطفال والأسر المتضررين.
الخدمات الصحية
روسيا اليوم
إيران على
اليونيسف
الطيبة
التزام
الطيب
روسيا
تابع
