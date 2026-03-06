"عملية خداع".. هكذا سقط خامنئي في فخّ إسرائيل

تحدثت تقارير إعلامية عن استخدام صاروخ "بلو سبارو" الباليستي المتطور في الهجوم الذي استهدف السبت الماضي، ضمن عملية "الغضب الملحمي"، مشيرة إلى أن الضربة أوقعت أيضًا عددًا من كبار المسؤولين الإيرانيين.



وبحسب المعلومات، يتمتع الصاروخ بمدى بعيد وقدرة على الخروج من الغلاف الجوي ثم العودة بسرعة عالية نحو الهدف، ما يجعل اعتراضه بالغ الصعوبة، فيما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن قوة الانفجار كانت كبيرة جدًا، وعُثر على حطام في مناطق بعيدة.



وذكرت التقارير أن مقاتلات "F-15" وطائرات أخرى أقلعت قرابة الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت ، وأطلقت نحو 30 صاروخًا باتجاه أهداف داخل مجمع ، بينها "بلو سبارو"، الذي أصاب هدفه بعد نحو ساعتين.



كما تحدثت المعلومات عن عملية خداع سبقت الهجوم، أوحت فيها إسرائيل بأن الجيش سيخفف نشاطه خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما عاد العسكريون إلى غرف العمليات لتنسيق الضربة مع ، بالتزامن مع تعطيل محطات اتصالات خلوية قرب المقر المستهدف ومنع وصول أي إنذارات مسبقة.



وأضافت التقارير أن موعد الضربة عُدّل من الليل إلى صباح السبت، لاستغلال اجتماع كان يضم مسؤولين إيرانيين كبارًا، في وقت بررت فيه أوساط عسكرية الهجوم بمخاوف من نقل البرنامج إلى منشآت أعمق تحت الأرض وتسارع إنتاج الصواريخ الباليستية. (العربية)

