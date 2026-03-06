زلزال ثانٍ خلال أيام.. هزة تضرب سوتشي من دون أضرار

أعلن عمدة أندريه بروشوتين أن قوة الزلزال الذي ضرب المدينة صباحًا بلغت 4.1 درجات، موضحًا أن مركزه في ، من دون تسجيل أضرار أو حوادث.



وكان بروشوتين أشار في وقت سابق إلى أن قوة الهزة بلغت 4.5 درجات قبل تحديث البيانات الرسمية، فيما يأتي هذا الزلزال بعد أيام على هزة أخرى بقوة 4.4 درجات ضربت منطقة في إقليم قرب سوتشي، وفق المركز الأوراسي لرصد الزلازل.

