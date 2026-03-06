تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
واشنطن تعيد استخدام قاذفات "بي 2" في الضربات على ايران
Lebanon 24
06-03-2026
|
03:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن قائد القوات الأميركية في
الشرق الأوسط
براد
كوبر
أمس الخميس أن قاذفات "بي 2" أسقطت خلال الساعات القليلة الماضية عشرات القنابل الخارقة للتحصينات، مستهدفة منصات إطلاق صواريخ بالستية مدفونة على أعماق كبيرة.
وخلال إفادة مع
وزير الدفاع
الأميركي بيت هيغسيث، أوضح كوبر أن
الغارات
استهدفت أيضا منشآت إنتاج الصواريخ في
إيران
.
وكانت
الولايات المتحدة
استخدمت القاذفات ذاتها خلال عملية خاطفة في حزيران الماضي، قصفت خلالها 3 مواقع نووية إيرانية إبان حرب الـ12 يوما بين
إسرائيل
وإيران.
والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يملك هذا النوع من الطائرات الشبحية، الذي بإمكانه حمل قنابل ضخمة خارقة للتحصينات لقصف أهداف مدفونة تحت الأرض.
من جهة أخرى، قال هيغسيث وكوبر خلال الإفادة إن لدى الولايات المتحدة ما يكفي من الذخائر لمواصلة حملة القصف "إلى أجل غير مسمى".
وأضاف هيغسيث للصحفيين في مقر القيادة المركزية بولاية فلوريدا: "إيران تأمل ألا نتمكن من الاستمرار في هذا، وهذا خطأ فادح في التقدير. ذخائرنا متوافرة بالكامل وإرادتنا صلبة لا تلين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: قاذفات B-2 شاركت بالضربات على إيران أمس
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: قاذفات B-2 شاركت بالضربات على إيران أمس
06/03/2026 11:43:14
06/03/2026 11:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بقنابل تزن طناً.. قاذفات شبح أميركية من طراز "بي-2" استهدفت المنشآت المحصنة للصواريخ البالستية
Lebanon 24
بقنابل تزن طناً.. قاذفات شبح أميركية من طراز "بي-2" استهدفت المنشآت المحصنة للصواريخ البالستية
06/03/2026 11:43:14
06/03/2026 11:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: استخدمنا قاذفات الشبح B-2 Spirit لتدمير مخازن الصواريخ الباليستية في إيران
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: استخدمنا قاذفات الشبح B-2 Spirit لتدمير مخازن الصواريخ الباليستية في إيران
06/03/2026 11:43:14
06/03/2026 11:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهدد بقطع التجارة مع إسبانيا بعد رفض استخدام القواعد في ضربات إيران
Lebanon 24
ترامب يهدد بقطع التجارة مع إسبانيا بعد رفض استخدام القواعد في ضربات إيران
06/03/2026 11:43:14
06/03/2026 11:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الشرق الأوسط
وزير الدفاع
إسرائيل
بات على
الغارات
إيران
تابع
قد يعجبك أيضاً
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
Lebanon 24
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
03:40 | 2026-03-06
06/03/2026 03:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلفة الحرب على إيران تتصاعد.. كم بلغت؟
Lebanon 24
كلفة الحرب على إيران تتصاعد.. كم بلغت؟
03:17 | 2026-03-06
06/03/2026 03:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ثانٍ خلال أيام.. هزة تضرب سوتشي من دون أضرار
Lebanon 24
زلزال ثانٍ خلال أيام.. هزة تضرب سوتشي من دون أضرار
02:56 | 2026-03-06
06/03/2026 02:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عقبة تواجه إيران.. هل اقترب مخزون صواريخها من النفاد؟
Lebanon 24
بالفيديو: عقبة تواجه إيران.. هل اقترب مخزون صواريخها من النفاد؟
02:52 | 2026-03-06
06/03/2026 02:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع قد يضرب مواقع "الحزب".. هذا ما كشفه إعلام إسرائيلي
Lebanon 24
الشرع قد يضرب مواقع "الحزب".. هذا ما كشفه إعلام إسرائيلي
02:18 | 2026-03-06
06/03/2026 02:18:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
13:13 | 2026-03-05
05/03/2026 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
05:00 | 2026-03-05
05/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
13:23 | 2026-03-05
05/03/2026 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
08:00 | 2026-03-05
05/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
12:00 | 2026-03-05
05/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:40 | 2026-03-06
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
03:17 | 2026-03-06
كلفة الحرب على إيران تتصاعد.. كم بلغت؟
02:56 | 2026-03-06
زلزال ثانٍ خلال أيام.. هزة تضرب سوتشي من دون أضرار
02:52 | 2026-03-06
بالفيديو: عقبة تواجه إيران.. هل اقترب مخزون صواريخها من النفاد؟
02:18 | 2026-03-06
الشرع قد يضرب مواقع "الحزب".. هذا ما كشفه إعلام إسرائيلي
02:09 | 2026-03-06
اليونيسف: مقتل نحو 180 طفلاً في إيران
فيديو
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
06/03/2026 11:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
06/03/2026 11:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
06/03/2026 11:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24