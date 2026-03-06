واشنطن تعيد استخدام قاذفات "بي 2" في الضربات على ايران

أعلن قائد القوات الأميركية في براد أمس الخميس أن قاذفات "بي 2" أسقطت خلال الساعات القليلة الماضية عشرات القنابل الخارقة للتحصينات، مستهدفة منصات إطلاق صواريخ بالستية مدفونة على أعماق كبيرة.



وخلال إفادة مع الأميركي بيت هيغسيث، أوضح كوبر أن استهدفت أيضا منشآت إنتاج الصواريخ في .



وكانت استخدمت القاذفات ذاتها خلال عملية خاطفة في حزيران الماضي، قصفت خلالها 3 مواقع نووية إيرانية إبان حرب الـ12 يوما بين وإيران.



والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يملك هذا النوع من الطائرات الشبحية، الذي بإمكانه حمل قنابل ضخمة خارقة للتحصينات لقصف أهداف مدفونة تحت الأرض.



من جهة أخرى، قال هيغسيث وكوبر خلال الإفادة إن ⁠لدى الولايات المتحدة ما يكفي من الذخائر لمواصلة حملة القصف "إلى أجل غير مسمى".



وأضاف هيغسيث للصحفيين في مقر القيادة المركزية بولاية فلوريدا: "إيران تأمل ألا نتمكن من الاستمرار في هذا، وهذا خطأ فادح في التقدير. ذخائرنا متوافرة بالكامل وإرادتنا صلبة لا تلين".



